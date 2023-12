El cierre de la ITV de Alcantarilla ya se ha consumado. La Dirección General de Actividad Industrial ha informado a los 20 trabajadores que integran la plantilla de que a partir de este lunes no se realizarán más inspecciones en esta estación pública, salvo las de vehículos ya inspeccionados que tienen que volver para someterse a una segunda revisión. Los propietarios tienen un plazo de siete días hábiles desde la fecha de la anterior inspección para pasar la segunda revisión, lo que implica que la ITV de Alcantarilla bajará definitivamente la persiana antes de que acabe el año.

El director general de Energía y Actividad Industrial y Minera, Federico Miralles, ha firmado ya la resolución en la que se ordena la suspensión de la actividad, que se ha notificado este lunes a los empleados, aunque no ha sido publicada.

La decisión de la Comunidad, que se escuda en la caída de la actividad en esta estación, ha sorprendido a la plantilla, a la que se ha informado este lunes que los seis interinos de la estación no serán recolocados, por lo que se quedarán sin trabajo. Estos trabajadores se lamentan de que han recibido «un trato deshumanizado», dado que no habían recibido ninguna información sobre los planes de cierre hasta la semana pasada, a pesar de que han asistido este año al desmantelamiento de la plantilla de mecánicos, sin los cuales no es posible mantener el servicio.

Los representantes de los sindicatos se han reunido este lunes con los responsables de Función Pública para abordar la recolocación de la plantilla, de la que quedan excluidos por ahora los seis interinos.

La Federación de Servicios Públicos de UGT ha anunciado que «no descarta iniciar acciones legales contra este cierre patronal por vulneración de derechos fundamentales como la consulta y participación sindical».

El sindicato ha informado que de que «los 20 empleados públicos que trabajan en la ITV de Alcantarilla, la única de gestión pública de la Región, se han encontrado con el cierre sorpresivo, a través de un comunicado interno que les ha entregado el jefe de servicio y el subdirector de este centro público».

Pedro Antonio Martínez, secretario del sector de Comunidad Autónoma de UGT-Servicios Públicos de la Región, considera que «es un caso inaudito en la Administración regional», ya que «sin contar con los trabajadores y sus representantes se ha procedido al cierre patronal alegando que hay unas 14 estaciones de ITV en un radio de 30 kilómetros».