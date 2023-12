«Hemos intentado hacer todo lo posible desde el grupo parlamentario de Sumar, pero se ha demostrado imposible. Por ello, les anuncio que desde ahora, los diputados de Podemos pasamos al Grupo Mixto para garantizar nuestra capacidad de hacer política en el Congreso y para seguir impulsando las medidas valientes que necesitan las personas de nuestro país», sentenció este martes el portavoz morado, el murciano Javier Sánchez Serna.

En una conversación con La Opinión, explica que esta ruptura no tendrá consecuencias en la manera de trabajar de Podemos en la Asamblea, ya que sigue vigente su acuerdo con Izquierda Unida-Verdes y Alianza Verde, por el cual, a mitad de legislatura, el coordinador de IU-V, José Luis Álvarez-Castellanos, ocupará el escaño del número 2 de Podemos, Víctor Egío. «Estamos trabajando bien y los acuerdos los cumplimos. El problema que nos hemos encontrado aquí, en Madrid, es que Sumar los estaba incumpliendo», asegura. «Teníamos que haber funcionado como una coalición y eso no estaba pasando. Se nos han puesto todas las dificultades para que no pudiéramos funcionar de forma autónoma. No nos han dejado margen», insiste.

Desde Sumar aseguran que Sánchez Serna se comprometió a trasladar iniciativas acordadas en una oficina parlamentaria de la Región de Murcia. Sin embargo, el diputado del Congreso considera que este órgano no era más que una «sede encubierta de Sumar» en la Región. «Me parece completamente legítimo que quieran crear el partido en Murcia y tienen todo el derecho y los recursos para crearlo, pero es contradictorio que se quiera coordinar aquí algo con el diputado mientras que en Madrid no quieren que hablen los dirigentes de Podemos para nada. Hasta plantearon un reglamento muy severo para que no pudiéramos ofrecer ruedas de prensa para dar nuestra opinión», afirma.

De esta forma, prosigue, Podemos se aparta del «proyecto político en la línea más socialdemócrata de Yolanda Díaz» que se busca implantar en la Región.

Tras enterarse de la noticia, la portavoz morada en el Parlamento murciano, María Marín, criticó la "miopía política" de Sumar, que "solo venía a restar vetando y amordazando a Podemos".

Que decepciòn tan enorme y que miopía política. Resulta que Sumar solo venía a restar vetando y amordazando a @Podemos. Vinimos a ser herramienta y correa de transmisión hacia las instituciones de las necesidades de la gente corriente y no muleta de nadie. Si no nos dejan hablar… — María Marín (@MariaMarinMart) 5 de diciembre de 2023

Pocas sorpresas

La noticia se veía venir desde hace tiempo y abre una etapa en el movimiento de la actual vicepresidenta del Gobierno de España. Desde IU-V en la Región lamentan el cisma en un momento y un contexto que «exigen más que nunca unidad». En este sentido, Álvarez-Castellanos señala que «en Murcia hemos comprobado en las elecciones generales que la unidad de las fuerzas de la izquierda transformadora ha sido eficaz y beneficiosa».

Más Región cree que la decisión "es profundamente desleal con los más de 70.000 murcianos que le votaron"

El líder de la formación subraya, coincidiendo con Sánchez Serna, que en la actualidad trabajan «en buena armonía y colaboración con los compañeros de Podemos» en el ámbito de la Asamblea Regional en virtud del acuerdo de coalición suscrito en las elecciones autonómicas «y así seguirá siendo, teniendo como objetivo mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora de nuestra Región».

Más críticos con la decisión se muestran desde el resto de formaciones que integran Sumar en la Región. Álex Hidalgo, de Más Región, considera que la decisión «no es, para nada, positiva porque incumple el acuerdo de confluencia que se firmó» para el 23 de julio. «Además, es profundamente desleal con los más de 70.000 murcianos que votaron a Sumar», añade el portavoz de Más Región, que dice que se enteró por la prensa. Pese a la marcha al Grupo Mixto de Serna, asegura que el trabajo parlamentario seguirá porque «Sumar llevará la voz de la Región al Congreso».

El compromiso que adquirimos el 23 de julio fue firme con el voto de 70.900 personas: que la Región de Murcia esté bien representada en La Moncloa por medio de @sumar como socios de un gobierno de coalición progresista. Seguiremos trabajando para que sea así.



✌🏽🩷 — Álex Hidalgo 🏳️‍🌈🇵🇸 (@alexhiab_) 5 de diciembre de 2023

Helena Vidal, de Verdes Equo, reconoce que, «aunque lo esperaba, no deja de ser una gran decepción». Recuerda que «esta tierra hizo un trabajo enorme por revalidar ese escaño y no fue fácil». No obstante, y como asegura Hidalgo, afirma que en Verdes Equo seguirán trabajando con Sumar para llevar iniciativas al Congreso que defiendan la Región de Murcia. «No vamos a dejar huérfanas a esas personas que nos dieron su confianza», señala quien fuera diputada regional durante el último tramo de la legislatura anterior.