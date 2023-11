«Hoy Pedro Sánchez nos echa de este Gobierno precisamente por haber hecho lo que dijimos que haríamos: poner las instituciones al servicio del avance de los derechos feministas. Pedro Sánchez nos echa de este Gobierno y rompe con ello la unidad de un bloque democrático en el que nos necesitamos todos, todas y todes». Este es parte del discurso de Irene Montero, exministra ya de Igualdad, durante el traspaso de esta cartera a la socialista Ana Redondo. Podemos exigió hasta el último minuto que Montero continuara en el cargo, pero ni el PSOE ni Sumar estaban por la labor.

Como apunta Montero, la ruptura del bloque de Sumar, en donde están integrados los cinco diputados de Podemos, es más que probable y no es descabellado pensar que esto tendrá sus consecuencias en la Región de Murcia, donde el movimiento de Yolanda Díaz sacó un diputado nacional, Javier Sánchez Serna, coordinador autonómico de Podemos.

Los morados se niegan a hacer declaraciones al respecto a los medios de comunicación regionales, pero las redes sociales hablan por sí solas.

«Las cutres, las mediocres, las envidiosas, las trepas, las ‘lamebotas’ y las que hablan pero en realidad no quieren que nada cambie no te lo perdonan, querida Irene Montero», decía ayer María Marín, portavoz de Podemos en la Región, para quien la extitular de Igualdad ha sido «machacada constantemente por la reacción política, mediática y jurídica». «Siempre en tu equipo», aseveró. Cabría preguntarse, entonces, en qué equipo considera que está Sumar.

"Las cutres, las mediocres y las ‘lamebotas’ no te lo perdonan", escribió ayer María Marín a Montero, que sale del Ejecutivo

Más explícito fue la semana pasada el propio Sánchez Serna, cuando dijo que no le «interesa demasiado» el espacio político de Díaz, sino «la izquierda valiente que no llena de besitos al PSOE».

El resto de partidos que conforman Sumar en la Región, Izquierda Unida-Verdes, Verdes Equo y Más Región, se mantienen expectantes ante la implosión del conglomerado a nivel nacional tan solo cuatro meses después de las elecciones del 23 de julio. Reconocen que el diputado Sánchez Serna, su enlace en el Congreso, se ha comprometido a trabajar en la oficina parlamentaria regional para trasladar a Madrid las iniciativas que pongan en común.

Pero también es verdad, indican a La Opinión fuentes cercanas, que la facción morada no ha aparecido todavía por ninguna de las reuniones que se han celebrado para configurar esta oficina, que han sido dos. Se quejan de que lo único que les importaba era la cuestión económica. «Es muy decepcionante», explican, refiriéndose al 23% del total de la subvención ordinaria que otorga el Ministerio del Interior a los grupos parlamentarios y que va destinada a Podemos, según el acuerdo alcanzado con Sumar para presentarse juntos en los comicios generales de julio.

Fuentes del espacio de Díaz sospechan que la intención de los morados es concurrir a las europeas por su cuenta

Los fondos que recibe Podemos son esenciales, por cierto, para la futura campaña de las elecciones europeas, indican también, vaticinando una futura independencia del partido. De hecho, su secretaria general, Ione Belarra, suscribía hace unos días con otras formaciones de izquierda europea una declaración para impulsar una «izquierda fuerte y valiente» a las próximas elecciones.

«El acuerdo funciona»

Aún hay esperanza para miembros de Izquierda Unida en la Región de Murcia, que entienden las desavenencias de Podemos tras perder a dos ministras en el Ejecutivo central, aunque celebran la llegada de Sira Rego como responsable de Infancia y Juventud. «El acuerdo en la Región de Murcia funciona muy bien, hay buena sintonía y colaboración y por eso estamos trabajando con ellos sin ningún tipo de problema».

Ponen en valor, además, los buenos resultados que obtuvieron el 23J con la confluencia. Mientras que el 28 de mayo, día de las elecciones autonómicas, todas las fuerzas a la izquierda del PSOE no llegaron a los 40.000 votos. Dos meses después, en las generales, Sumar sacó más de 70.000.

«No solo se sacó un diputado con el que nadie contaba semanas antes, sino que se revertió la caída de votos que se iba produciendo en las elecciones anteriores», señalan.

Desde el partido confían en que la sangre no llegue al río y que el cisma no llegue a producirse. No obstante, si se diera, esperan que «no influya» en el trabajo que se está desarrollando en la Región. «Hay que saber diferenciar un ámbito y otro», subrayan.

Y mientras tanto, en Sumar no pierden de vista la necesidad de seguir remando para ensanchar este espacio en la Región de Murcia para dotarlo de más estructura autonómica y municipal y pensando en futuras elecciones. Ya se verá si con o sin Podemos.