La ruptura de Podemos y Sumar se ha consumado. La formación liderada por Ione Belarra ha anunciado este martes que abandona el grupo parlamentario de Sumar y que sus cinco diputados pasarán a engrosar las filas del grupo mixto. Tras meses de tensiones que se han agravado en las últimas semanas por la negativa de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, a cederles puestos en el Gobierno de coalición y sus continuos intentos por apartarles del foco, Podemos ha dado el paso definitivo.

"Hemos intentado hacer todo lo posible desde el grupo parlamentario de Sumar, pero se ha demostrado imposible. Por ello, les anuncio que desde ahora, los diputados de Podemos pasamos al grupo mixto para garantizar nuestra capacidad de hacer política en el Congreso y para seguir impulsando las medidas valientes que necesitan las personas de nuestro país", ha sentenciado el portavoz morado, Javier Sánchez Serna.

La decisión se ha producido después de que Díaz impidiera que la propia Belarra tomara la palabra en nombre de Sumar en el debate que se ha producido esta tarde en el Congreso con la comparecencia del ministerio de Exteriores, José Manuel Albares, sobre la guerra de Israel y Hamás. "No podeos hacer política en el grupo parlamentario de Sumar. Las reglas no son iguales para todos los miembros de esa coalición y a Podemos no se le ha permitido hacer política en forma de intervenciones o en forma de presentar sus propias proposiciones de ley", ha denunciado Sánchez Serna desde el escritorio del Congreso.

Las desavenencias

"Hace unas semanas PSOE y Sumar decidieron echar a Podemos del Gobierno. Nuestra respuesta fue que aceptábamos el golpe y que pasábamos página, pero que seguiríamos impulsando políticas y transformaciones valientes desde el Congreso", ha dicho el coportavoz morado. La cúpula de la formación llevaba meses exigiendo que Irene Montero siguiera al frente del Ministerio de Igualdad, pero ni Pedro Sánchez ni Díaz lo aceptaron, dejando a los morados sin representación en el Ejecutivo, mientras que IU, En Comú Podem y Más Madrid sí tienen.

Este no ha sido el único desplante que Díaz les ha hecho a los morados. Tras dos años en los que la vicepresidenta segunda se ha ido alejando de la formación que dirigió Pablo Iglesias -el mismo que la señaló a ella como nueva líder-, ya hubo señales de que las costuras acabarían rompiéndose cuando la líder de Sumar vetó a Montero y otros dirigentes morados en las listas. Además, al arranque de la legislatura, la también ministra de Trabajo no les quiso ceder una portavocía, impidiendo que puedan registrar proposiciones de ley, enmiendas o cualquier otra iniciativa.