Los agricultores saben que tienen años mejores y otros peores. Pero para Agustín Carrión, el campo vive una situación jamás vista hasta ahora. «El año pasado no es que fuese malo. Fue excepcional, de los malos, malos, malos», recalcó. Los árboles leñosos necesitan unas horas de frío mínimas y cada vez hace más calor.

En el invierno pasado ya hubo variedades de arbustos y árboles frutales que no llegaron al mínimo de horas de frío que necesitaban para tener una buena floración. Faltaron entre 100 horas para que algunas especies tuvieran un reposo «normal».

De cara a los próximos meses, existe la preocupación entre los agricultores de que no se llegue a las horas suficientes, aseguró Santiago Martínez, presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam). Los cultivos más afectados, asegura, son los arbustos, los árboles frutales y los parrales, situados desde Archena hacia el norte de la Región.

Hay que tener en cuenta que las plantas entran en periodo invernal cuando la temperatura baja de los siete grados, de ahí la importancia de que haya suficientes horas de frío. Los meses fuertes para estas temperaturas se dan entre mitad de diciembre y mitad de febrero. Ese reposo es el que les dará fuera para florecer mejor.

«Todo está por ver», detalló Carrión, responsable de Toli Frutas en Jumilla junto a su hermano. Las horas de frío empezarán a contarse en cuanto los árboles tiren sus primeras hojas. De momento, ya tienen el color amarillento o marrón.

Si la radiación solar es alta, si las temperaturas se quedan por encima de los 20º durante el invierno y si por la noche no bajan, «se complicará la campaña del año que viene», expresó con preocupación este agricultor.

Todavía no hay rastro de las primeras heladas que suelen llegar en noviembre. Y no parece que vaya a mejorar la situación este mes, según el parte meteorológico que han recibido los agricultores para los dos próximos meses. La predicción dice que la temperatura en la Región será más alta de lo habitual y el total de lluvias será más bajo de lo normal. En diciembre se espera un vaivén con subidas y bajadas de grados.

Como publicó hace unos días La Opinión, hace años que se está investigando en variedades que sean más resistentes al calor y a la sequía. Sin embargo, para Agustín Carrión esto no es algo que llegue de la noche a la mañana. «Los campos no tienen un interruptor de encendido y apagado que le damos y ya está», apuntó. Ha sido en estos últimos tres años que han tenido problemas «serios e importantes».

Pedro García, de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), explicó a esta redacción que el cambio climático está afectando al funcionamiento de las plantas. La inestabilidad de las temperaturas hace que los frutos no se desarrollen de manera adecuada. Apuntó a que dicha inestabilidad y la falta de horas frío puede dañar a la cosecha. La producción ya está afectada por el cambio climático.

«Las plantas no tienen esa capacidad tan rápida de adaptación», subrayó. Hay productos para paliar la falta de horas frío. Sin embargo, hay árboles que necesitan más horas y no hay capacidad para completarlas. Eso hace que el árbol «no se comporta como toca»: los frutos salen mal, florece irregularmente, etc.

Pepe Cos, investigador del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida), señaló que «existen muchos desórdenes en la floración» cuando los árboles no reciben las horas necesarias de frío. Lo mismo está ocurriendo con las plagas: muchas de ellas deberían haber desaparecido en esta época por el frío, pero siguen activas. «Es un desastre», señaló.