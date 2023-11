Los embalses de la cuenca del Segura están por debajo de su media de los últimos diez años. En total, la cuenca tiene una reserva de 248 hectómetros cúbicos de los 1.140 de capacidad (21,8%), según los últimos datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Estos son más de 131 hectómetros menos que el año anterior (379 hm3) y se trata de una cifra muy inferior a la media de la última década (394 hm3).

«No llueve donde tiene que llover», recuerda Juan Esteban Palenzuela, meteorólogo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Murcia. Es decir, no llueve en la cabecera de la cuenca. Es por ello que, aunque lloviese en Cartagena, esto no se traduciría en un impacto relevante en las reservas de agua de la zona.

«La reserva hídrica depende de cómo sean las precipitaciones. Si llueve mucho en el Campo de Cartagena, en el Valle del Guadalentín o en el entorno de Murcia, eso va a tener poca repercusión en la reserva de agua», explica el meteorólogo. Para que la lluvia tenga impacto, tiene que caer en la zona de los grandes pantanos que están en la cabecera de la cuenca en el Noroeste, una situación que no se está dando.

Respecto a la sequía meteorológica (lo que llueve), los datos no indican que la cuenca esté entrando en un periodo seco significativo, aseguran desde la Aemet, que sí pone el foco en la zona del Altiplano. Sin que sean datos alarmantes, en los últimos 12 meses se observa un periodo más seco del habitual. Es el caso contrario del sur de la Región, donde suele llover menos, pero que se ha visto más beneficiado por la lluvia en el último año. Palenzuela manifiesta que, como cuenca mediterránea, la del Segura se suele alimentar de los temporales del Atlántico. Sin embargo, los últimos no han dejado demasiadas precipitaciones en la Región. Los que más agua dejan son los temporales mediterráneos, aunque estos no han ayudado a mejorar la situación límite de la cuenca del Segura.

Un cambio de tendencia que se está dando en la Región es que los periodos secos son mucho más largos, aunque llueva más o menos lo mismo. Es decir, llueve más intensamente y en menos días. El mes de junio de este año es el que más destaca en este sentido, según datos de la Aemet, con un aumento de 0,8 días de racha seca cada diez años.

Esto son datos que están recogidos en el blog de la Aemet titulado ‘Caracterización de la variabilidad interanual de las precipitaciones diarias en la Demarcación Hidrográfica del Segura’.

Realizado por el meteorólogo Juan Andrés García-Valero, indica que se ha observado un incremento significativo de eventos de gran intensidad a partir de acumulaciones superiores a 40 mm. Ausentes desde 1951 hasta prácticamente la década de los 80, son episodios que se han hecho más frecuentes en la última década. Entre estos episodios, destaca especialmente el que tuvo lugar el 12 de septiembre de 2019 en el que se llegaron a acumular casi 100 mm de precipitación en promedio.

Obras de mejora Cortan el flujo del trasvase en Alicante Unas obras de mejora del trasvase Tajo-Segura han cortado el flujo de agua hacia Alicante, aunque, según aseguran desde la Confederación Hidrográfica del Segura, estos trabajos no afectarán a la Región. Explicaron que la competencia de la CHS en materia de recursos e infraestructuras del trasvase es a partir del embalse del Talave, donde se recepcionan los volúmenes de agua, mientras que las obras del trasvase se encuentran en la demarcación de la Confederación del Tajo.