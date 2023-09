La catástrofe ocurrida en Marruecos el pasado 15 de septiembre, donde se registró un terremoto de magnitud 6,8 y que dejó miles de muertos, ha hecho que los habitantes de la Región se pregunten: ¿Está la Comunidad preparada para afrontar una calamidad de tal magnitud? Lo cierto es que, de momento, no del todo, pese a que existe la probabilidad de que un seísmo como el que asoló Lorca en 2011 se vuelva a producir en la Región. De los 45 municipios que componen el territorio, a día de hoy, 16 de ellos todavía no disponen del obligatorio Plan de Emergencias Municipal (PEMU) o no lo tienen debidamente actualizado. Este es un documento que recoge las actuaciones que debe seguir el municipio en caso de, por ejemplo, inundación, incendio o terremoto.

Ante esta situación, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias (DGSCE) instó el verano del año pasado a los ayuntamientos a que se pusieran manos a la obra para tenerlo terminado «lo antes posible». Para ello, este organismo realizó un curso para la redacción, o en su caso actualización de los PEMU, dirigido a personal municipal, que se realizó entre 2022 y 2023. Tal y como ha informado a La Opinión la Dirección General de Emergencias, que desde hace unos días dirige Ricardo Villalba, de los 16 municipios convocados, fueron once los que finalizaron el curso y presentaron su propio PEMU. Alguazas, Fuente Álamo y Ojós lo han creado desde cero, mientras que Abarán, Caravaca de la Cruz, Ceutí, Moratalla, Santomera, Ulea, Los Alcázares y San Javier han actualizado el suyo. Sin fecha para el realojo de las familias que siguen en casas prefabricadas desde los terremotos de Lorca de 2011 Pendientes del visto bueno Sin embargo, estos PEMU todavía no son efectivos y deben superar un último escollo antes de que se puedan aplicar. Según detallan desde la Comunidad, los planes se presentaron a la Comisión Regional de Protección Civil, que tuvo lugar el 7 de marzo de 2023 y, ante las observaciones presentadas por la Delegación del Gobierno, su homologación quedó condicionada a la valoración por parte un grupo de trabajo formado por técnicos de la Delegación del Gobierno, de la DGSCE, y de los ayuntamientos correspondientes. A fecha de hoy, el citado grupo de trabajo está valorando dichos planes para que sean finalmente homologados y aprobados. Una vez que esto ocurra, únicamente quedarán cinco municipios sin su propio PEMU: Albudeite, Blanca, Calasparra, Ricote y Mula, aunque este último ya ha presentado el borrador a la Dirección General. Municipios sin PEMU Sin actualizar: Los Alcázares, Fuente Álamo, San Javier, Caravaca de la Cruz, Moratalla, Ceutí, Abarán y Ulea

Los Alcázares, Fuente Álamo, San Javier, Caravaca de la Cruz, Moratalla, Ceutí, Abarán y Ulea Creado desde cero, pero sin el visto bueno final: Alguazas, Fuente Álamo, Ojós y Mula

Alguazas, Fuente Álamo, Ojós y Mula Aún no lo han redactado: Albudeite, Blanca, Calasparra y Ricote En el caso de Los Alcázares, por ejemplo, según ha asegurado a La Opinión el alcalde del municipio, Mario Cervera, la Delegación del Gobierno ha detectado ciertas deficiencias en el borrador que han elaborado, un hecho que se ha dado también en el de otros municipios, por lo que «se está modificando en estos momentos». Cabe reseñar que Los Alcázares tiene el plan actualizado desde el año 2015, pero ha querido ampliarlo con aspectos relacionados con las inundaciones. En el municipio de San Javier «los técnicos están trabajando en el de inundaciones y en el de terremotos», dándole prioridad al primero debido a que «es el que puede afectar a la ciudad con mayor frecuencia», según han especificado fuentes municipales. Con respecto al resto de municipios consultados por este diario, Calasparra remitió el pasado 17 de julio a la Dirección General el plan para su revisión y aprobación. Según explican desde el Ayuntamiento, «ya se envió hace un año aproximadamente y se les solicitó una serie de documentación adicional que era de interés para avanzar en dicho plan que han aportado ahora». Fue en 2020 cuando el municipio arrancó un nuevo plan contra incendios forestales, que supuso el inicio de todo el plan de emergencias. Por otro lado, en el Ayuntamiento de Calasparra cuentan con un acelerógrafo SILEX, que permite obtener información sobre terremotos a través de la aceleración del suelo, un sismógrafo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de la Red Nacional Sísmica. Las medidas que se contemplan en el Plan de Calasparra son las recogidas en el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo sísmico en la Región de Murcia (Sismimur). LAS CLAVES

Previsión Muchas ciudades no contaban hasta ahora con esta clase de protocolo. En 2022 eran nueve los municipios que no contaban con un Plan de Emergencias. A día de hoy siguen habiendo tres que no lo plantean. Formación La Comunidad ha impartido cursos para desbloquear la situación. La Dirección General de Emergencias puso en marcha el año pasado unos cursos para formar a los técnicos municipales. Trabas La Delegación del Gobierno ha detectado deficiencias en algunos textos. Es el caso de Los Alcázares y de otros municipios, según ha asegurado a La Opinión el alcalde de la localidad, Mario Cervera.