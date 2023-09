Las peticiones para inscribirse como pareja de hecho en la Región de Murcia han roto todas las previsiones y la avalancha de solicitudes que se está registrando en los últimos años ha originado una lista de espera que ya roza el año y medio. Así lo confirman los responsables de la Consejería de Política Social tras las quejas recibidas de los usuarios, quienes dicen no entender cómo hay más espera para inscribirse como pareja que para celebrar una boda.

La Comunidad Autónoma asumió en el año 2018 la inscripción en el registro de parejas de hecho tras la entrada en vigor de la ley regional que las regula, quitando esta competencia a los ayuntamientos, que eran hasta ese momento quienes llevaban a cabo las gestiones.

En este caso, las parejas acuden a este registro para poder obtener los mismos beneficios administrativos y fiscales que ofrece el matrimonio sin pasar por el juzgado o por la iglesia. Pero este colapso del servicio está obligando a los solicitantes a tener que esperar más de un año hasta poder para conseguir la inscripción que les otorga estos derechos.

Las últimas cifras que maneja Política Social muestran que la media de solicitudes anuales se sitúa en unas 2.500 peticiones de registro de parejas, cuando en 2019 eran 766; en 2020 llegaron a las 829 y en 2021 se situaron en 1.328, lo que pone en evidencia que se ha producido un crecimiento exponencial.

Desde la Consejería indican a La Opinión que «sólo en lo que llevamos de año se han recibido 1.706 solicitudes de inscripción». Por ello, están buscando la fórmula para dar respuesta a esta situación y agilizar la atención.

Según explican, se han diseñado formularios informatizados que permitirán el inicio del procedimiento automatizado, así como un nuevo sistema de notificación a los ciudadanos vinculado al programa informático, para agilizar tanto las peticiones de subsanación de documentación como las notificaciones de las resoluciones de los expedientes, así como la carga automática de datos de expedientes provenientes de las solicitudes.

También se ha diseñado un plan de formación dirigido a empleados de las oficinas de Información y Registro y al personal del Servicio de Atención al Ciudadano sobre procedimientos de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho «con el objetivo de garantizar más agilidad y eficiencia en las consultas sobre este procedimiento».

Otro de los pasos que ha dado Política Social es la firma de un nuevo protocolo con el Servicio 012 para reforzar la atención que se ofrece a los ciudadanos, protocolo que ha sido fruto del trabajo en red coordinado con el Servicio de Atención al Ciudadano, el Servicio 012 y la Subdirección General de Familias y Protección de Menores.

La Consejería recuerda que a finales de 2022 se aprobó una nueva instrucción sobre el procedimiento del Registro autonómico de Parejas de Hecho, que «está permitiendo simplificar la documentación que debe presentar el ciudadano para tramitar las inscripciones».

"No entiendo esta espera, si hay peticiones, que refuercen el servicio"

El retraso de las inscripciones en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma está suponiendo un obstáculo para llevar a cabo otros muchos trámites a las personas que las están solicitando.

Una de las parejas afectadas es la formada por Lorena Abad y Sergio Martín, vecinos de la pedanía murciana de Santo Ángel, que no salen de su asombro tras conocer la demora que existe para poder formalizar su relación y así poder disfrutar de los beneficios fiscales que puede tener cualquier matrimonio.

Según explica Lorena, «mientras que en el Ayuntamiento de Murcia me dicen que no tienen espera en las bodas y que me pueden dar cita este mismo fin de semana si he hecho el trámite previo del Registro Civil, me encuentro con el retraso del Registro de Parejas de Hecho, donde están llamando ahora a las parejas que lo solicitaron en abril del pasado año 2022, hace un año y medio».

Esta murciana dice que ambos han decidido inscribirse para disfrutar de los mismas ventajas económicas que tiene cualquier matrimonio, «pero no entiendo esta espera, ya que lo lógico si hay tantas peticiones sería que se reforzara el servicio con más personal».

Lorena Abad dice que tiene claro que no quiere casarse «de momento», aunque no descarta hacerlo en un futuro, pero «no es justo que no me dejen ser pareja de hecho hasta dentro de un año y medio por este colapso».