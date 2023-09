El consejero de Economía, Hacienda y Empresa, Luis Alberto Marín, había dejado el cargo en julio para encabezar la candidatura del PP al Congreso por Murcia, pero dos meses después ha vuelto al mismo puesto, después de haber renunciado a su acta de diputado. Su primer cometido será la elaboración de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2024, que el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, le encargó expresamente en su intervención. Luis Alberto Marín suma a sus anteriores competencias de Hacienda y Función pública las de Empresa. El superconsejero no oculta su «felicidad» por estar de vuelta en el Gobierno regional y agradece «poder llevar a buen término» lo proyectos que había llegado a «culminar» al marcharse.

«Es para mí un reto apasionante en lo personal y en los profesional para el que espero estar a la altura», asegura eufórico.

Afirma que asumió «con gran satisfacción» la candidatura a la Cámara Baja, pero explica que el presidente regional, Fernando López Miras, ha considerado que es mejor que vuelva para asumir la macroconsejería que le ha encargado.

También seguirá desempeñando sus responsabilidades como responsable de Economía en la dirección nacional del PP.

Ante la pregunta sobre el peso en su decisión de volver a Murcia que puede tener la falta de los apoyos necesarios para que Núñez Feijóo pueda gobernar, Marín responde que espera que «la investidura salga adelante. Y lo espero porque confío en que impere la cordura. Es difícil que el presidente Sánchez quiera ser presidente en estas condiciones», en referencia a las negociaciones con Junts sobre la amnistía.

Sobre la elaboración de los Presupuestos del próximo año dice que «va a ser una tarea ardua», al no conocer la información del Ministerio de Hacienda sobre las entregas a cuenta que la Región debe recibir del Estado. Aunque no ha dado fecha para la presentación de las cuentas de 2024, asegura que «la maquinaria no se ha parado» durante los últimos meses.