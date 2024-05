Concierto sorpresa este verano en Murcia con entradas a 5 euros

'Las Noches del Malecón', tras desvelar su programación al completo este miércoles, ha anunciado un concierto añadido y sorpresa que tendrá lugar en Murcia Parque el próximo 11 de julio.

La pista que, por ahora, ha lanzado el ciclo de conciertos murciano es que la banda que se subirá al escenario es "uno de los grupos del momento".

"Ya están llenando salas, agotando entradas y acabarán siendo cabezas de cartel de cualquier festival del país", son las pinceladas que han compartido desde 'Las Noches del Malecón' sobre la identidad del grupo que sorprenderá al público.

Las entradas para disfrutar de este concierto sorpresa en Murcia saldrán a la venta mañana a las 12.00 horas por cinco euros. Se pueden adquirir en la página web: http://lasnochesdelmalecon.com.

Bryan Adams y The Cat Empire, entre el resto de programación de 'Las Noches del Malecón'

El concierto sorpresa completa la programación de 'Las Noches del Malecón', que, según los datos del Anuario de la Música en Vivo de 2023, ue el tercer ciclo de conciertos que más entradas vendió de toda España: un total de 131.262, solo por detrás del ‘Marenostrum Fuengirola’ y de las ‘Noches del Botánico’ de Madrid.

Y por la cabeza de sus responsables, Monkey Pro, no pasa ni remotamente la idea de bajar esas cifras; si acaso, de aumentarlas. Por suerte, solo hay una garantía para que esto ocurra y desde sus oficinas en la capital del Segura llevan trabajando meses para conseguirlo: un gran cartel con artistas nacionales e internacionales de primer nivel, como los ya anunciados Bryan Adams y The Cat Empire, además del adiós de Andy y Lucas, la nueva banda de algunos de los miembros principales de la formación clásica de Mägo de Oz, Kevin Johansen con su grupo The Nada...

Puedes consultar la programación completa, a continuación: