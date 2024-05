‘Las Noches del Malecón’ quieren seguir siendo una referencia nacional

Según los datos del Anuario de la Música en Vivo de 2023 –publicado el pasado mes de marzo por la Asociación de Promotores Musicales, APM–, ‘Las Noches del Malecón’, de Murcia, fue el tercer ciclo de conciertos que más entradas vendió de toda España: un total de 131.262, solo por detrás del ‘Marenostrum Fuengirola’ y de las ‘Noches del Botánico’ de Madrid. Y por la cabeza de sus responsables, Monkey Pro, no pasa ni remotamente la idea de bajar esas cifras; si acaso, de aumentarlas. Por suerte, solo hay una garantía para que esto ocurra y desde sus oficinas en la capital del Segura llevan trabajando meses para conseguirlo: un gran cartel con artistas nacionales e internacionales de primer nivel, como los ya anunciados Bryan Adams y The Cat Empire, además del adiós de Andy y Lucas, la nueva banda de algunos de los miembros principales de la formación clásica de Mägo de Oz, Kevin Johansen con su grupo The Nada...

Estos y el resto de conciertos, monólogos y eventos con los que han dado forma a esta sexta edición fueron presentados este miércoles en Los Molinos del Río de Murcia, en un acto que contó con numerosa representación institucional tanto por parte del consistorio local, encarnado en la figura de los concejales Diego Avilés y Jesús Pacheco, como de la Consejería de Cultura, por parte de la cual asistió al acto el director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), Manuel Cebrián. No obstante, los grandes protagonistas de esta rueda de prensa fueron Rafa Gómez, de Silbato Producciones, y Alberto Vegara, de Monkey Pro, encargado de detallar la extensa programación.

Y es que ‘Las Noches del Malecón’ incluyen cerca de una veintena de espectáculos entre los meses de junio y julio, a los que hay que sumar, como broche final, el concierto de Bryan Adams, que tendrá lugar el 13 de noviembre en el Palacio de los Deportes de Murcia, con las entradas ya prácticamente agotadas. Y también un par de festivales que escapan a la programación estival: el I Love Reggaeton, previsto para el 4 de octubre, y el Love The Twenties 'Dance Edition', que tendrá lugar en La Fica un día más tarde. El primero lo encabezan bandas como el grupo de eurodance alemán Cascada y la cantante belga Kate Ryan, mientras que el cartel del segundo incluye a Lucenzo, Henry Méndez, K-Narias, Dasoul, Alberto Gambino y Danny Romero, entre otros.

La programación

Entre las bandas internacionales que pasarán por el festival destacan también las ganadoras de un premio Grammy al Mejor Disco de Blues Contemporáneo, las hermanas Rebecca y Megan Lovell, más conocidas como Larkin Poe (14 de julio) y los australianos The Cat Empire (7 de julio), formaciones ambas que pisarán por primera vez la Región de Murcia en este festival. Ambos conciertos tendrán lugar en el Auditorio Murcia Parque, igual que del argentinoestadounidense Kevin Johansen, que regresará a la capital del Segura el 5 de julio acompañado por su antigua banda, The Nada, y por el famoso caricaturista Liniers, junto al que ofrecerá una velada de arte, música y humor.

En cuanto a los grupos nacionales, abren la programación el próximo 1 de junio Andy y Lucas, que aterrizarán en Murcia dentro de su gira de despedida, mientras que el día 15 actuarán en el citado auditorio al aire libre Käbrones!!!, el proyecto conjunto del vocalista Jose Andrëa, el bajista Salva García y los guitarristas Juan Carlos Marín, ‘Carlitos’, y Francisco Gómez, ‘Frank’, columna vertebral junto al baterista Txus di Fellatio de la formación clásica de Mägo de Oz. Y dado que el objetivo de la organización era atender a todo tipo de gustos y edades, el día 28 tomarán el escenario los sevillanos Siempre Así.

Por esas mismas tablas pasarán también, durante el mes de julio, bandas y artistas de renombre como El Kanka (día 6), Morochos (día 9), Pignoise (día 12), Miguel Campello (día 13) y El Drogas con Tarque y Los Zigarros, en una nueva edición del Iberia Festival (19 de julio). Además, la organización, que asegura que el cartel está «cerrado al 99%» –se reservan la posibilidad de incluir algún evento de última hora–, ha anunciado para el 11 de julio un concierto sorpresa. Y mención aparte merece el Sunsetland, cuya próxima edición está prevista para el 28 de junio en La Fica y que ya tiene un puñado de nombres confirmados: Rels B, Yandel, Emilia, Dei V...

Más que música

Por otro lado, ‘Las Noches del Malecón’ han anunciado la prórroga por un año más de su acuerdo de colaboración con Alhambra, por lo que hay programadas dos catas con la cervecera granadina: una tendrá lugar el día 9 de julio, previa al concierto de Morochos, mientras que la otra, prevista para el día 2, todavía no tiene artista invitado confirmado (aunque será regional). Por otro lado, la noche del 3 de julio estará exclusivamente dedicado a los vinos con Denominación de Origen Protegida de Jumilla.

Por último, completan la programación tres shows diferentes: el primero, el 30 de junio, con el hipnotista Germán Rehermann; el segundo, el 4 de julio, con empresarios y empresarias de la Región en un encuentro de networking que incluirá música en directo y cena, y, por último, el día 10, con el cómico manchego Goyo Jiménez, que presentará su espectáculo Misery class. Y, para los más pequeños, un show especial de ‘Rock en Familia’ dedicado a las grandes bandas de rock de todos los tiempos. Las entradas para este y el resto de eventos están a la venta en www.lasnochesdelmalecon.com.