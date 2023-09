"El tiempo de agachar la cabeza frente a izquierda ha terminado. Somos mejores que ellos en todo y no les pedimos ni permiso ni perdón para hacer lo correcto", ha dicho José Ángel Antelo, presidente provincial de Vox, durante su turno de intervención en el segundo debate de investidura del popular Fernando López Miras, que esta vez sí saldrá adelante gracias a los votos de los de Abascal.

Ha sido toda una declaración de intenciones sobre lo que para él va a ser la legislatura que empieza. "Nuestro propósito es claro y nuestro sendero ya está marcado", ha dicho. Así, ha culpado a los grupos de izquierda de haber "empobrecido a los españoles", "arrebatado la libertad a los españoles" y "enfrentado a los españoles".

Por el contrario, se ha congratulado por el acuerdo con el PP: "Hoy celebramos haberlo conseguido y haber cumplido con el deseo mayoritario de los ciudadanos [...] Hoy celebramos la victoria del sentido común". Para Vox, este pacto atiende "las necesidades y las urgencias" de los murcianos "para que esta tierra crezca, se desarrolle y recupere un papel fundamental en España".

Asimismo, ha dicho que "Vox, desde el gobierno, trabajará de forma leal y fiable, pensando en el interés de los habitantes de la región, para garantizar que ese acuerdo de gobierno llegue a buen puerto".

Vox se compromete a poner "a la familia tradicional, institución capital de nuestra sociedad, en el centro de las políticas"

Tras enumerar los principles puntos del acuerdo programático firmado con los populares, Antelo ha puesto en valor que la Región de Murcia se una esta semana a Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Baleares "y a cientos de ayuntamientos donde el sentido común ha superado los obstáculos".

En este sentido, ha apuntado que "allí donde Vox gobierna se empiezan a notar las diferencias: se defiende a los trabajadores, la seguridad en las calles, a nuestro mundo rural y se pone a la familia tradicional, institución capital de nuestra sociedad, en el centro de las políticas". También "se arrebatan los privilegios a los de siempre, a los del despilfarro político, para devolver a los ciudadanos, a través de bajadas de impuestos, lo que les corresponde. Se devuelve a su lugar a los servicios públicos, garantizando una educación libre, con neutralidad ideológica y una sanidad de calidad. Se defiende a nuestra gente del campo y su forma de vida frente a esa competencia desleal que los arruina y que solo han traído pobreza", ha manifestado.

"No vamos a dejar de decir las verdades frente a los medios de comunicación manipuladores"

Ha tenido tiempo de criticar a Pedro Sánchez por "mercadear con la unidad de España y la igualdad entre todos los españoles con los partidos separatistas, golpistas y herederos del terrorismo" y ha vuelto a sentar las bases de sus futuras acciones: "No vamos a arriar ninguna de las banderas que hemos levantado, o vamos a agachar la cabeza ante los ataques de la izquierda, no vamos a dejar de decir las verdades frente a los medios de comunicación manipuladores y no vamos a permitir que unos impongan su ideología y encima nos exijan que la gestionemos".

En su segunda intervención, Antelo insistió en que se consideran "mejores que la izquierda" y que espera que la Región dé ejemplo al resto de comunidades durante los próximos cuatro años. Aprovechó entonces para comparar el crecimiento de su partido desde 2019 en la Región con la bajada de apoyos de PSOE y Podemos.