A mediados del pasado mes de abril, una vez solucionado el conflicto con los secretarios judiciales (que paralizaron el funcionamiento ya de por sí ralentizado de juzgados y tribunales), los funcionarios de Justicia (unos 45.000 en toda España, 1.500 de ellos en la Región) plantaban cara al Ministerio de Pilar Llop e iniciaban una huelga. Protestaban especialmente porque a los letrados de la Administración de Justicia les habían acabado subiendo el sueldo y a ellos no. Los sindicatos CSIF, STAJ, Comisiones Obreras, UGT y CIG ya habían alertado de que, si los letrados lograban una subida de sueldo, el colectivo de empleados públicos la exigiría.

En un principio, estuvieron parando tres horas: de diez de la mañana a una de la tarde. Luego recrudecieron sus protestas y montaron concentraciones, algunas en la puerta de la sede del PSM-PSOE (las competencias de Justicia no están transferidas y dependen del Ejecutivo central). Llegaron a encerrarse en dependencias judiciales tanto de Murcia como de Cartagena.

El 4 julio, al iniciarse el periodo estival, anunciaban que iban a desconvocar el paro, aunque manteniendo protestas puntuales. Ya afirmaron entonces que retomarían el pulso cuando hubiese un nuevo Gobierno. Las elecciones generales ya habían sido convocadas por Pedro Sánchez para el 23 de julio.

Ahora, con apenas unas horas para que arranque septiembre, los funcionarios de Justicia de Murcia «estamos de vacaciones y tenemos que ver el panorama político, porque el Gobierno está en funciones», apuntó este martes a La Opinión Flora Martínez, secretaria del Sector Administración de Justicia de Comisiones Obreras en la Región.

Martínez admitió que los empleados públicos no tienen previsto emprender «una movilización dura, de huelga, de momento», dado que, con un Ejecutivo central en funciones, «no tenemos margen de maniobra».

«Esto no significa que no sigamos con otro tipo de movilizaciones, con las que no se descuente tanto a los trabajadores», precisió la sindicalista. Y es que los afectados han visto cómo los paros repercutían de forma muy negativa en sus nóminas. La representante de Comisiones Obreras insistió en que, aunque no salgan a la calle con pancartas ni paralicen la actividad de los juzgados, «no suspendemos la movilización ni, por supuesto, la reivindicación».

"Tenemos que organizarnos"

Cuando los funcionarios vayan volviendo a sus puestos, «tenemos que organizarnos, hablar todos los sindicatos», comentó Flora Martínez, al tiempo que confirmó que volverán a la carga cuando se forme un Gobierno. «Que no sabemos cuándo va a ser, y veremos a ver si no hay otras elecciones», barruntó al respecto.

La subida de sueldo de los secretarios judiciales (entre 430 y 450 euros más cada mes) fue el detonante de las protestas de los funcionarios. Además, entre un conflicto y otro se produjo el amago de huelga de jueces y fiscales, huelga que no llegó a producirse porque también consiguieron un incremento salarial similar al de los letrados.