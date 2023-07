No hay tiempo que perder tras la celebración de las elecciones generales. En la Región de Murcia comenzó a correr el tiempo el pasado 7 de julio y será el 7 de septiembre cuando se convoquen nuevos comicios regionales si ningún candidato es proclamado antes presidente del Gobierno autonómico.

Tras el fracaso de la investidura del candidato del PP, Fernando López Miras, al comienzo de la campaña electoral del 23J, ayer los populares volvieron a descolgar el teléfono, según fuentes del partido, para retomar las negociaciones a través de una reunión en la Asamblea esta misma mañana. En concreto, fue el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, quien llamó al diputado de Vox Rubén Martínez Alpañez.

Mal empezó la cosa. Desde Vox informaron ayer a esta Redacción de que no se daban por aludidos porque «la única llamada válida» debía de ser una que parta del propio presidente del PP regional, Fernando López Miras, y que tenga como receptor el presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo. «Así que mañana (hoy) seguimos con la agenda prevista», advertían.

Si el desencuentro se resuelve y el equipo negociador de los de Abascal acude al encuentro —que no parece—, se encontrarán una oferta más generosa que la que se encontraron la última vez que se sentaron, cuando el PP solo ofreció un acuerdo programático de hasta 88 puntos, que versaban sobre asuntos como la continuidad del Trasvase Tajo-Segura, la financiación autonómica, la protección de las familias, la educación, la recuperación del Mar Menor o la simplificación de los trámites administrativos.

Miembros populares de la Mesa de la Cámara murciana podrían cesar para hacer hueco a los de Abascal

Esta vez, el PP sí se abre a ofrecer a Vox «cargos de representación parlamentaria e institucional», como puedan ser el senador autonómico, que se vota en la Asamblea Regional, o el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, con la nómina pública más alta de la Comunidad.

Incluso, los populares estarían dispuestos a «estudiar fórmulas» para que diputados de Vox entren a formar parte de la Mesa de la Asamblea, que ya fue constituida el 14 de junio. Este último caso obligaría a miembros de la Mesa actual, del PP, a cesar en el cargo para que la mayoría de la Cámara murciana, del PP y Vox, pueda volver a votar a nuevos parlamentarios, que serían de Vox.

Fuentes del Partido Popular insisten en que la línea roja para ellos sigue siendo la de mantener un Gobierno en solitario, sin ninguna consejería en manos de Vox, mucho menos la Vicepresidencia, como llevan exigiendo los de Abascal tras conocer el resultado de las elecciones autonómicas. «El PP mantiene el compromiso adquirido en campaña electoral de formar un gobierno solo del PP que está avalado por la legitimidad del 43% de los votos obtenidos en las elecciones del pasado 28 de mayo», explican.

Además, confían en la «voluntad de Vox de alcanzar un acuerdo que evite el bloqueo y unas nuevas elecciones, un proceso que se activó tras la investidura fallida cuando Vox votó junto a Podemos y PSOE para impedir la investidura de López Miras».

Insuficiente

Confiar en la «voluntad de Vox» a estas alturas es peligroso mientras que no se ofrezcan puestos en el Ejecutivo autonómico. En la segunda votación del primer debate de investidura de López Miras tras el 28M, José Ángel Antelo ofreció un acuerdo de gobernabilidad a los populares que pasaba por hacerse con una Vicepresidencia del Gobierno y dos consejerías. Ese acuerdo ya es pasado, pero las pretensiones de Vox en la Región de Murcia no han cambiado y no hay ninguna «rebaja de las expectativas».

La Vicepresidencia del Gobierno de la Región de Murcia, por tanto, sigue siendo objetivo prioritario, así como las carteras que afectan a la agricultura y a las políticas familiares, a juzgar por las competencias que han exigido en otras comunidades y ayuntamientos.

No se descarta que la Diputación Permanente declare hábil el mes de agosto para celebrar otro debate de investidura

En declaraciones a La Opinión, el propio Antelo fue ayer muy claro: «Si no es para formar un Gobierno de coalición, que no pierdan el tiempo». Recordó las palabras de Santiago Abascal en su mitin en la Plaza del Cardenal Belluga del jueves 20, en el que dijo que «lo que hemos defendido antes del 23J, pase lo que pase, lo defenderemos dentro de una semana». Va más allá Antelo y dice que seguirán persiguiendo entrar en el Gobierno murciano «hasta el último día del Juicio Final».

«Si lo que quieren es repetir elecciones, que dejen de marear la perdiz», concluyó.

Ante este panorama, no se puede descartar que la Diputación Permanente declare hábil el mes de agosto para que se pueda celebrar, llegado el caso, un nuevo debate de investidura. Quedan solo seis días de julio.

Acuerdo programático difícil: ¿Derogar o modificar la Ley del Mar Menor? Vox no está siendo un partido fácil con el que negociar. No solo quiere convencerlo el PP de que ceda y no entre en el Gobierno autonómico, sino que después, si consigue lo primero, debe limar los polémicos puntos programáticos que los de Abascal quiere incluir en su acuerdo de gobernabilidad, y que afectan a materias tan sensibles como el Mar Menor. Aunque el documento que Antelo entregó al PP antes de que fracasara la investidura primera ha caducado, en él,Vox exigía la derogación o reforma de la Ley de Recuperación de la laguna salada, políticas para erradicar la violencia «intrafamiliar» (sin mencionar la violencia machista), eliminar las ayudas públicas a «entidades que promueven la inmigración ilegal» y reducir «todo tipo de gasto político innecesario», entre otros. Garantizar una educación «en la que sean los padres los que decidan como educar a sus hijos», bandera del PP, no parece que vaya a suponer un problema.

Antelo confía en mejorar si se repiten elecciones

«No tengo ninguna duda. La gente premia la honestidad, la humildad y el trabajo y siempre castiga la soberbia». Esta fue la respuesta que dio el líder de Vox en la Región, José Ángel Antelo, cuando le preguntaron si Vox mejoraría el resultado en una hipotética repetición electoral.

Se muestra sorprendido por el "poco ímpetu que el PP le pone a esta investidura"

En una entrevista en Esradio Región de Murcia ayer por la mañana, Antelo se mostró sorprendido por el «poco ímpetu que el PP le pone a esta investidura», ya que a día de hoy la presidenta de la Asamblea sigue sin convocar a los candidatos para una ronda de contactos.

Cree que Fernando López Miras comete un «error de bulto» al seguir «instrucciones de Génova» y no haber pactado un Gobierno en San Esteban. «Hay que recordar que Vox en la Región obtuvo el 28 de mayo el 18% y que ahora ha obtenido casi cuatro puntos más, consiguiendo un 22%» en las generales, destacó. «Si el Partido Popular no quiere respetar estos datos o pretende que miremos para otro lado», dijo, «no va a ser posible».