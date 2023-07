Ni siquiera Fernando López Miras ha puesto cara de sorprendido tras perder la segunda votación del debate de investidura, que se ha producido este lunes al mediodía. Los 21 diputados del Grupo Parlamentario Popular fueron los únicos que prestaron su apoyo a su candidato. Enfrente se encontraron a los 13 socialistas, los 2 de Podemos y también a los 9 de Vox: 24 en contra.

Tan solo hacían falta, además de los votos de los populares, cuatro abstenciones de Vox para ganar por mayoría simple (21-20), pero no se produjo ninguna.

"Señorías de Vox, la Región de Murcia no puede detener su crecimiento. Nadie entendería eso, que habiendo coincidencias que debemos impulsar, unan sus votos a la izquierda", le dijo Miras al líder provincial de Vox, José Ángel Antelo, durante los diez minutos de comparecencia. "La noche electoral nadie sospechaba de este bloqueo. Nadie puede estar de acuerdo, ni sus votantes ni los míos, en que voten con PSOE y Podemos cuando simplemente absteniéndose podríamos dejar de tener un Gobierno en funciones. Haga la prueba, pregunte", le indicó.

Además, le recriminó que le estuviera siguiendo el juego a la izquierda: "Mire a su derecha, las caras de felicidad del PSOE y Podemos. Hoy, ustedes, les dan otra oportunidad. Lejos de ser el grupo contra el 'sanchismo', se erigen como su máximo apoyo", ha afirmado.

"Dispongo de poco tiempo, seré directo. Los ciudadanos me otorgaron la mayoría suficiente. Con 21 diputados del PP puede haber un Gobierno. No les pedimos el 'sí', basta con su abstención. Los Parlamentos están para construir, no para destruir", concluyó.

Durante su intervención, José Ángel Antelo sorprendió ofreciendo un pacto que incluye doce puntos programáticos, la Vicepresidencia del Ejecutivo murciano y dos consejerías del Gobierno. Además, entre los puntos exigidos por Vox, destaca la derogación de la Ley del Mar Menor y la promoción de políticas para erradicar la violencia intrafamiliar.

Esta propuesta fue rechazada inmediatamente después por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, que subrayó que el Mar Menor era una línea roja que el PP no estaba dispuesto a sobrepasar. Además, se dirigió a los diputados de Vox y les dijo que si decidieran votar diferente a las directrices impuestas por su partido, "estarían prestando un enorme servicio a esta Region". Pese a la sugerencia, nadie rompió la disciplina de voto.

Sin negociación el fin de semana pasado

No era un secreto que la primera intentona de Miras de convertirse en presidente regional iba a frascasar. Durante este fin de semana pasado no se ha produicido ningún avance en las negociaciones entre PP y Vox, a pesar de las insistentes "manos tendidas" que uno y otro no dejan de ofrecerse, incluso desde la tribuna de la Asamblea Regional el pasado viernes.

A Vox no le vale el acuerdo programático que el Partido Popular está dispuesto a firmar con él y el PP sigue cerrándose en banda a un Gobierno de coalición con ellos.

Pese a la derrota, no está todo perdido para López Miras. El Parlamento autómico debe proclamar un presidente regional antes del 7 de septiembre, fecha en la que se convocarán elecciones en la Región si nadie es investido jefe del Ejecutivo. Hasta entonces la presidenta de la Cámara murciana, Visitación Martínez, puede presentar al candidato popular en repetidas ocasiones. Es de suponer, sin embargo, que durante la campaña electoral de las elecciones generales del 23 de julio no se celebre ningún nuevo debate de investidura. Habrá que esperar, por tanto, hasta la última semana de este mes. Además, si los parlamentarios de la Diputación Permanente de la Asamblea lo vieran pertinente, podrían, incluso, declarar hábil el mes de agosto para seguir intentando ante el peligro de la repetición electoral.