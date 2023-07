El candidato a la Presidencia del Gobierno en el debate de investidura, el popular Fernando López Miras, perdió ayer la primera votación, en la que necesitaba los 23 votos afirmativos que conforman la mayoría absoluta. Tan solo su grupo parlamentario (21) le apoyó, mientras que PSOE, Vox y Podemos (24) votaron en contra. Nada que no se supiera que iba a pasar.

El objetivo del PP nunca fue ganar en primera votación, sino en la segunda, cuando será suficiente una mayoría simple. Para esta hace falta que Vox se abstenga o, al menos, que lo hagan cuatro de sus nueve diputados. Lo que ocurre es que ambas derechas siguen aún muy lejos de llegar a un entendimiento. Compartir o no el Ejecutivo, esa es la cuestión. Pero López Miras fue ayer taxativo: «No nos votaron para formar un Gobierno de coalición con Vox». Por este motivo, pidió «respeto para al 43% de los ciudadanos —porcentaje obtenido por ellos el 28M— que no votó para que gobernara Vox».

"Los políticos no debemos poner freno a los avances. Solo el PP debe asumir esta tarea"

Miras fue incapaz de convencer al presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, de que aceptara el acuerdo programático que le entregaron hace cuatro días. Incluso, se ofreció a encontrar «más puntos de consenso» a lo largo de la legislatura. «Los políticos no debemos ser freno a los avances de la sociedad. Solo hay una opción y el PP debe asumir esta tarea», le indicó, y le pidió que se posicione «con la mayoría de los ciudadanos» y no vote «lo mismo que la izquierda».

«Podemos hacer mucho trabajando juntos si aplican lo que dicta la lógica y lo que han aplicado en otros territorios», le dijo, en referencia al pacto alcanzado en Baleares, donde la candidata popular ya es presidenta de un Ejecutivo en solitario (en Vox subrayan que allí sí cedieron en la Mesa de la Asamblea y en los ‘consells’).

Defendió que metió a expulsados de Vox en San Esteban para evitar "un Gobierno de Pedro Sánchez"

«Reflexionen y analicen todas las medidas que podemos impulsar juntos. Hablemos de lo importante: medidas y programa», insistió el presidente en funciones. Además, recriminó a los de Abascal que se hayan negado dos veces a sentarse con el PP para alcanzar un acuerdo: «Nos dicen que si no hay Gobierno no hay negociación».

López Miras lamentó, tras escuchar las intervenciones de los portavoces, que algunos de ellos «no solo no les ha gustado el resultado de las urnas, sino que parece que tampoco lo han asumido». Y reconoció que «si no hubiese elecciones el 23J, la próxima semana habría gobierno».

Asimismo, dijo que «nadie quiere que se repitan elecciones», pero apuntó que al final serán ellos «los responsables si no comprenden que el voto del PP no es el voto de Vox». Llegó a decir que, según las encuestas, «la inmensa mayoría de los votantes de Vox» querían que él fuese el presidente de la Región. «Dejen que la Región se ponga en marcha», les pidió a los nueve de Vox.

Cheque en blanco

«Soy perfectamente consciente de la aritmética parlamentaria, por eso quiero que el recorrido de esta legislatura se haga bajo las guías del consenso, el diálogo y el entendimiento», anunció el presidente del PP regional. «Reitero que no vengo a pedir un cheque en blanco, sino que ofrezco avanzar juntos en esta nueva legislatura con el objetivo de seguir transformando y modernizando la Región», añadió.

Pide a los de Abascal que apliquen en Murcia lo que han admitido en otros territorios como Baleares

También volvió a subrayar, como hizo durante la primera sesión de investidura, que «no hay otra opción de Gobierno» y le echó en cara a Vox que le hablen de incumplimientos de 2019. «Llegamos a acuerdos con Vox mientras hubo grupo parlamentario. A los dos años ya no había Vox. ¿Quién me dice que dentro de un tiempo no serán tres grupos parlamentarios?», se preguntó. Y, en cuanto a los tránsfugas de Vox en el Gobierno, respondió convencido que «la inmensa mayoría de los votantes de Vox no querían que hubiese un Gobierno de Pedro Sánchez» tras la moción de censura de 2021.

Pide la abstención a la izquierda

«Es obvio que no contaré con el apoyo de todos, aunque sería sensato pensar que, siendo la opción respaldada por la mayoría, se respetase esa voluntad desde la abstención de quienes no tienen la opción de presentar un programa alternativo de gobierno. Lamentablemente constato que algunos de ustedes siguen anclados en la descalificación y el intento de descrédito. Créanme si les digo que no sólo se hacen un flaco favor a sí mismos, sino también a unas instituciones que nos comprometimos a mejorar y defender», manifestó a los portavoces del PSOE y de Podemos tras sus intervenciones.

"Algunos de ustedes siguen anclados en la descalificación y el intento de descrédito"

López Miras admitió que «quedaron cosas por hacer» en la pasada legislatura, pero advirtió que el balance que los grupos de la oposición efectuaron ayer en la Asamblea «ya lo juzgaron los ciudadanos» el 28 de mayo.

Y a juzgar por la decisión de los ciudadanos, consideró que el PP «aprobó». «Y ustedes suspendieron y mire, no me extraña», prosiguió, quien afeó a la portavoz de Podemos, María Marín, la «indignidad» de su intervención por sus «descalificativos, sus insultos y su falta de respeto».

Al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Vélez, le reprochó haber acudido a la Asamblea a «hablar de pasado y a pasar por alto que fueron los murcianos los que ya opinaron sobre» lo que él había hecho durante la pasada legislatura. Y, además, criticó que lo ha «trufado todo con una sarta de mentiras o de confusión de la realidad».

El PP cree que "esto es una alegría para Pedro Sánchez"

«Los 15 diputados del Partido Socialista y de Podemos están felices de la decisión que han tomado y que se sumen a ellos», le dijo el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, al líder de Vox en la Región, José Ángel Antelo. No solo eso, «esto es una alegría para Sánchez, que lo va a interpretar como un triunfo personal», consideró ayer durante su turno de palabra. Entiende que «Sánchez convocó las elecciones del 23 de julio, entre otras cosas, para que hicieran esto que han hecho hoy (ayer)».

Segado afirma que la derrota en la investidura "lo va a interpretar como un triunfo personal"

Segado quiso dejar claro que «la responsabilidad de que gane Sánchez es de quien suma sus votos a él para que pierda el PP», señalando directamente a Vox.

La voz de los populares en la Asamblea aprovechó para responder a las críticas de Antelo, que les acusa de no haber cumplido el acuerdo de hace cuatro años: «20 de las 26 medidas acordadas en 2019 sí que se han cumplido [...] Por otra parte, de las 153 iniciativas que se votaron la pasada legislatura, el diputado de Vox sólo votó 141 veces con nosotros. El argumento de la falta de confianza no se sostiene».