"No existe ninguna diferencia entre López Miras y Antelo". María Marín, la portavoz de Podemos, dentro del Grupo Mixto, comenzó su intervención durante la sesión de investidura en la Asamblea Regional acuñando un término para referirse al candidato a la Presidencia del Gobierno regional fusionando dos apellidos: "López Antelo". Continuó con un juego en el que la diputada de la formación morada recordó frases textuales de los líderes del PP y Vox en la Región sobre el aborto, los inmigrantes o la educación, para acabar acusando al segundo partido y su líder de "xenófobo", "negacionistas" o "racista".

"López Miras decidió deliberadamente no hablar durante su discurso de este jueves, preparado para sus compañeros de Vox, de la violencia machista", explicó, "hay muchas maneras de comprar las ideas negacionistas de Vox, y usted eligió ayer la más cobarde: negar la violencia machista". Marín adoptó durante su discurso un tono beligerante y sarcástico que llega desde la legislatura pasada: "El PP le ha puesto la alfombra roja a Vox con ático y un balcón desde San Esteban. Las ideas de la ultraderecha ya estaban en la Región de Murcia cuando en 2019 los populares fueron los primeros en pactar con Vox". Fue entonces, señala, cuando los populares "les compraron el pack completo de odio".

"El PP ha comprado toda la ideología a Vox: la violencia intrafamiliar, la xenofobia, el pin parental... La misma reala para el mismo amo. Por encima de ustedes mandan más, sin presentarse a la investidura, Proexport, la Fundación Ingenio o los empresarios Tomás Fuertes (Grupo Fuertes) y Luis del Rivero (ex de Sacyr)", explicaba Marín. La portavoz de Podemos ha pedido a Miras que "demuestre quién manda es usted y no" las patronales o empresarios. Reclamó "que se comprometa a no tocar ni una sola frase de la Ley del Mar Menor" y que aplique una moratoria para las granjas que, sin autorización ambiental, ampliaron el número de cerdos con el visto bueno de la Comunidad: "Aparte al consejero Antonio Luengo de las listas al Senado".

Incidió en la "compra" de los tránsfugas y "convertir la Asamblea en un estercolero". Marín ha acusado a Miras de no cumplir "ni una sola" de las medidas que prometió durante sus primeros cien días de mandato en 2019, y quiso desmontar los cinco ejes en los que se mueve el porgrama de los populares para estos comicios. "Sabemos lo que valen sus promesas, no nos haga perder el tiempo".