El resultado electoral de las elecciones generales del domingo pasado no ha disipado las dudas sobre si la investidura de Fernando López Miras se producirá o no antes del 7 de septiembre, fecha en la que se convocarán nuevos comicios autonómicos si no ha sido proclamado ningún presidente. Al contrario, ante la imposibilidad de que PP y Vox alcancen en el Congreso los 176 escaños que conforman la mayoría absoluta, ambas formaciones parecen ahora más distantes que durante la campaña.

Santiago Abascal ha perdido 19 diputados en el Congreso y uno de ellos ha sido por Murcia, donde solo ha sacado 2. De hecho, ayer, a su entrada en la sede nacional del PP para participar en la Junta Directiva Nacional, Fernando López Miras relacionaba la pérdida de apoyos de Vox en la Región con su actitud de haber «estado presionando y bloqueando» un Gobierno autonómico. «Nos abocan a unas nuevas elecciones y han pasado de ser la primera fuerza política a la tercera», dijo. No obstante, afirmó también que «las relaciones con todos los partidos constitucionalistas deben ser fluidas». Fuentes de la formación consideran que ha de ser Vox quien descuelgue el teléfono dado que es él el que tiene bloqueada la situación. Durante toda la jornada de ayer, dirigentes nacionales y regionales de Vox criticaron la estrategia del PP de presentarse como el «voto útil» para echar a Sánchez de Moncloa. «En numerosas provincias el llamado voto útil ha terminado perjudicando esa eventual suma entre PP y Vox y ha regalado valiosísimos escaños a la izquierda, hasta el punto de que hoy podríamos estar celebrando una mayoría absoluta que desalojara a la izquierda», opinan. «En muchas provincias», insisten, «se han perdido miles y miles de votos del Partido Popular que no se han convertido en escaños y que, sin embargo, habrían permitido que Vox arrancara diputados a la izquierda o al separatismo. Diputados que se han revelado absolutamente claves». 🚨🚨 MÁS VOTO ÚTIL



HILO pic.twitter.com/ZdSNF37TQV — Luis Gestoso (@LuisGestoso) 24 de julio de 2023 Esto ha ocurrido en la circunscripción de la Región de Murcia, según el concejal murciano Luis Gestoso, ya que «al PP le sobran 80.000 votos» y «a Vox le han faltado 25.000 para un escaño más». Fuentes de Vox aseguran que continúan con la mano tendida, pero su entrada en el Gobierno siegue siendo una línea roja. El PP regional culpa del resultado a la «dispersión» del voto de centro El presidente en funciones de la Región de Murcia, Fernando López Miras, respaldó ayer la legitimidad del presidente del Partido Popular nacional, Alberto Núñez Feijóo, para ir a una investidura y formar Gobierno y señaló que la dispersión del voto de centro derecha ha sido clave para que el PP no obtuviera una mayoría más sólida. Antes de participar en la Junta directiva nacional del PP, donde intervino Núñez Feijóo tras haber conseguido 136 escaños en las elecciones del 23J, López Miras incidió en que si se hubiera atendido más al voto útil del PP «no estaríamos donde estamos». «Si hubiéramos conseguido unir el voto en torno al PP el resultado habría sido mejor, pero lo importante es que el PP ha ganado y es el que debería responder a la legítima aspiración de la investidura», puntualizó López Miras tras recalcar que «en absoluto el liderazgo de Feijóo» está en entredicho. Hablan los expertos Josechu Ortega, miembro del Comité de Análisis Electoral del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de la Región (Mupolsoc), destaca el hecho de que Vox ya haya «comenzado a señalar al PP como responsable» de su «derrota sin paliativos», ya que, agrega, han «ayudado a demonizar a Vox». Feijóo negocia una investidura casi imposible con Vox y PNV ante la "coalición de perdedores" «Esta lucha que se abre en la derecha los separa más aún, y hace que la convocatoria de nuevas elecciones, que serían antes de las generales, cobre mas fuerza», explica el politólogo. «En principio, el Partido Popular mantiene su idea de que gobierne la lista mas votada y Vox va a endurecer su discurso contra el PP, por lo que parece que no van a ceder», dice. Esto complica la situación porque, en caso de repetición electoral, los de Santiago Abascal deben «hacerse ver como un voto que es útil». Carlos Abad, decano de Mupolsoc, considera que «Murcia vuelve a ser un bastión muy sólido del PP» tras el 23J y que esto «da nuevos argumentos a López Miras frente a Vox en la negociación que está llevando para constituir el Gobierno regional». El Colegio de Políticas cree que «cobra más fuerza» la posibilidad de que los murcianos vuelvan a votar «De mantenerse el bloqueo, López Miras podría convocar nuevas elecciones, avalado tanto por el resultado obtenido el 23J como por la falta de una alternativa de izquierdas. Esto hace, que la hipotética repetición electoral incrementa opciones», señala. Para Virginia Sánchez, también del Comité de Análisis Electoral del Colegio, sin embargo, «nada es casualidad» y opina que «nuestra destino ya esta sentenciado, pactado y firmado por parte de PP y Vox». Ambas fuerzas formarán gobierno autonómico, asegura. «Si han esperado tanto podría ser para acabar de ver cuánto puede pedir uno y cuánto puede no dar otro. Nos han hecho esperar buscando esa respuesta fuera de casa pero, a su pesar, los resultados no les han despejado dudas ni a ellos ni a nosotros», apunta. «Que tendremos gobierno es lo más probable, la duda está en el reparto de atribuciones», concluye.