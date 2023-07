Actualmente, ¿qué grado de amenaza supone el virus de las alas deformadas en las poblaciones de abejas?

En realidad no es un amenaza nueva, ya que el virus llegó a la península ibérica al mismo tiempo que el ácaro Varroa que lo transmite. Esto ocurrió por los años 80 del siglo pasado, si bien en islas como La Palma llegó en el año 2001. La amenaza que supone es que el virus afecta a las larvas de las abejas y, cuando nacen, tienen las alas deformadas (de ahí el nombre del virus). Las abejas entonces no pueden volar lo que condiciona la supervivencia de las colonias al no poder recolectar el polen y el néctar con el que se alimentan.

¿Qué factores pueden influir en la capacidad de propagación de un virus?

Desde un tratamiento acaricida mal realizado, a destiempo, hasta la transhumancia de las colmenas. Los apicultores mueven las colmenas hacia zonas con floración, que aprovechan para que las colonias hagan miel monofloral y para que las abejas no sufran el calor tan intenso que estamos sufriendo en Murcia. Si estas colmenas tienen abejas que están infectadas con el virus, lo están transportando de un sitio a otro. Es fundamental tener las colmenas bien cuidadas y con buena salud para realizar esta actividad.

¿Cómo se puede frenar esta mortalidad?

Los apicultores tratan a las colonias de abejas con acaricidas (sintéticos o ecológicos) para controlar el impacto del ácaro y por tanto del virus.