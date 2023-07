El calor hizo estragos y mandó a gente al hospital la semana pasada en la Región. Y parece que no tiene intención de dar tregua. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un boletín de fenómenos meteorológicos adversos por temperaturas máximas para este miércoles. En concreto, ha activado el nivel rojo en la Vega del Segura, donde se llegará a los 44º entre la una de la tarde y las nueve de la noche, con una probabilidad mayor del 70 por ciento.

La culpa de este infierno en la Tierra la tiene Caronte. El barquero del Hades, que ayudaba a los muertos a cruzar el río Aqueronte, da nombre a un anticiclón que ya asfixió a Italia y Grecia. Los tres países mediterráneos son los territorios más afectados por la llegada de la canícula, la época del año en la cual las temperaturas son más altas. La idea es que dure hasta el 15 de agosto, aumentando las temperaturas de forma drástica. Con Caronte, se ha agravado.

Volviendo a la previsión de la Aemet para la Comunidad murciana, habrá nivel naranja en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, donde se llegará a los 42º en la misma franja horaria. Se advierte que localmente se pueden alcanzar los 44º .

En el Altiplano y el Noroeste se esperan hasta 41º en esas mismas horas y en el Campo de Cartagena y Mazarrón, temperaturas de hasta 39º.

Por su parte, las autoridades sanitarias informan que el Plan de Acciones Preventivas contra los Efectos del Exceso de Temperaturas en la Salud se encuentra en su nivel 3, riesgo alto, por lo que aconsejan que se tomen medidas de protección, especialmente la población más vulnerable.

Beban agua, no hagan esfuerzos...

Como cada vez que hace un calor de no poderse respirar, las autoridades sanitarias recuerdan que hay que beber mucha agua, aunque no se tenga sed, y las bebidas con cafeína, alcohol o muy azucaradas no son buenas: pueden favorecer la deshidratación.

Asimismo, se aconseja estar especialmente pendientes de los mayores y los niños. Se aconseja no hacer ejercicio físico con todo el calor y permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados. En la misma línea, hay que llevar ropa ligera, holgada y que deje transpirar. En la misma línea, mejor tomar comidas ligeras.

Cabe recordar que los expertos llevan tiempo alertando de que las olas de calor extremo serán la nueva normalidad en los próximos años durante el verano, como consecuencia del cambio climático.