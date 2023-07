El Ayuntamiento de Murcia ha revisado el acuerdo al que llegó la anterior Corporación con Transportes de Murcia, la empresa que gestiona los autobuses, conocidos popularmente como los ‘coloraos’ y anuncia que se firmará la próxima semana. El concejal de Movilidad, Hacienda y Contratación, José Francisco Muñoz, se reunió ayer con el gerente de la UTE Transportes de Murcia para abordar esta cuestión y «le he solicitado que los directivos de la empresa principal, que tiene sede en Madrid (Grupo Ruiz), estén la semana que viene aquí para la rúbrica del acuerdo de las condiciones para la mejora de la prestación del servicio». Muñoz dejó entrever que el anterior Gobierno de PSOE y Ciudadanos no había dejado preparado un acuerdo perfectamente definido, sino que se «cerró en falso». Según este concejal, «no vale con anunciar cosas, hay que remangarse, ponerse a trabajar y finalizarlas; los compromisos no pueden ser solo verbales, sobre todo si estás pensando en no cumplirlos», añadió.

Tras asegurar que se ha revisado el acuerdo, el edil popular no quiso detallar en qué sentido se ha modificado o en cuánto se aumenta la aportación municipal a la UTE para sufragar los sobrecostes del servicio. Fue ese desequilibrio entre gastos e ingresos lo que motivó en su momento el descuelgue del convenio con brutales recortes salariales, lo que a su vez desencadenó la huelga de los conductores. José Francisco Muñoz se limitó a decir que «nosotros siempre defenderemos los intereses municipales y eso significa que todos los ítems a tener en cuenta en ese acuerdo debían ser revisados para un ajuste real y concreto de lo que es la prestación del servicio». También aseguró que «llegar a un acuerdo no es ceder en todo» sino «mantener tu posición y defender los intereses de la ciudad». Lo que sí parece claro es que las demandas de los conductores, (subida salarial, el cobro de las pagas extra, o la desaparición de los expedientes sancionadores por llevar a cabo una huelga ilegal) serán satisfechas con este nuevo convenio. Sobre las protestas que los conductores de los ‘coloraos’ han convocado para mañana frente al Ayuntamiento, el edil comentó que «esas movilizaciones no son agradables para nadie» y pidió a los trabajadores que, a luz del nuevo acuerdo y ante la inminencia de la firma, «valoren» seguir o no adelante con esa convocatoria. Esta solicitud del concejal cayó en saco roto. Los conductores decidieron, en una asamblea celebrada ayer, mantener la concentración en Glorieta, aunque el presidente del Comité de Empresa aseguró a esta Redacción que no tendría ninguna incidencia sobre el servicio.