El comité de huelga del Sindicato Profesional de Justicia integrado en USO no ha apoyado la desconvocatoria de la huelga de los funcionarios de Justicia. Así lo han expresado en un comunicado, en el que han mostrado su "profundo desacuerdo” a la decisión del resto de sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT, que han acordado mantener la convocatoria de huelga indefinida en solitario.

"No entendemos cómo, sin una propuesta de acuerdo por parte del Ministerio de Justicia, se procede a tirar a la basura el esfuerzo de más de dos meses de movilizaciones de miles de trabajadores y sus familias. Una desconvocatoria que se ha producido, además, sin consultar a las mismas asambleas de trabajadores que decidieron, de forma masiva, convocarla", ha resumido Gema Benítez, secretaria general del SPJ-USO.

El sindicato ha recordado que “la convocatoria en solitario de USO, de ámbito nacional, ofrece cobertura legal a todos aquellos trabajadores en contra de esta desconvocatoria. Animamos a seguir con las reivindicaciones, no podemos tirar dos meses de esfuerzo. Mientras siga habiendo Gobierno que ejerza sus funciones y con capacidad de tomar decisiones, USO va a seguir en huelga. Sí que, tras las elecciones, y hasta que no haya un Gobierno, paralizaremos la huelga, para no desgastar a los trabajadores frente a una patronal sin interlocutor”.

En otro escrito remitido a medios de comunicación, funcionarios de Justicia de la Región de Murcia también han expresado su "enérgico rechazo" a la reciente desconvocatoria de la huelga indefinida, acordada por el comité de huelga. "Queremos dejar claro nuestro firme compromiso de seguir adelante con el conflicto, tal y como se acordó en las recientes asambleas, al menos hasta la celebración de las elecciones generales", han enfatizado el grupo de empleados públicos.

Los funcionarios han defendido que son "testigos y participantes directos de las problemáticas que aquejan" al sector como "la falta de recursos adecuados, la sobrecarga de trabajo y la falta de reconocimiento a nuestra labor". Los autores del escrito han recordado que la huelga indefinida fue convocada como un "último recurso" para llamar la atención sobre sus preocupaciones y exigir soluciones al Ministerio de Justicia. "Durante el período de huelga, hemos logrado visibilizar las deficiencias estructurales y funcionales del sistema de justicia, generando un diálogo necesario en la sociedad", han apuntado.

Los empleados públicos de Justicia han señalado que les preocupa "profundamente la desconvocatoria repentina por parte del comité de huelga", y han indicado que la decisión va en contra de los "intereses de la justicia y de los propios funcionarios".

"Amparados en el mantenimiento de la huelga por parte del sindicato SPJ-USO continuaremos ejerciendo presión pacífica a través de las vías legales y democráticas disponibles, manteniendo nuestra postura y exigiendo un compromiso real por parte de los responsables políticos y gubernamentales" han subrayado los funcionarios.