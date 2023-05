UCAM HiTech ha llegado a un acuerdo de colaboración con Plug and Play, la principal plataforma mundial de innovación abierta enfocada a unir startups, inversores y corporaciones, el primero de estas características entre una universidad española y esta plataforma estadounidense, que ya colabora con las de Harvard, Stanford, HEC Paris, Berkeley, etc., que tiene presencia en más de 50 ciudades del mundo y cuenta con un ecosistema de más de 570 multinacionales como Mercedes-Benz, BNP Paribas, Walmart, Nike, Vodafone, etc.

Salud, deporte y alimentación El objetivo de esta alianza es fomentar la colaboración entre empresas y startups para acelerar el desarrollo de soluciones innovadoras en los sectores de salud, alimentación y deporte. La incubadora de alta tecnología de la UCAM y Plug and Play llevarán a cabo eventos y talleres para promover la innovación colaborativa, apoyar a startups en su proceso de crecimiento y ofrecer servicios especializados en temas como la propiedad intelectual, la financiación y el acceso a mercados internacionales. Referente en emprendimiento Este acuerdo es un paso más en el compromiso de la UCAM por favorecer la empleabilidad, aspecto que se ve reflejado en sus propios estudiantes, que emprenden el doble de la media nacional, según el Observatorio de Emprendimiento Universitario, en tanto que IUNE y CYD la destacan por su alta empleabilidad y estrecha relación con el tejido empresarial.