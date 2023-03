Los auxiliares técnicos educativos protestaron este jueves, junto con el apoyo de sindicatos como Comisiones Obreras, frente a la Consejería de Educación para ensalzar este perfil profesional que atiende a los alumnos con necesidades educativas especiales, una atención que, según este colectivo, se ha ido deteriorando de forma paulatina «hasta el punto de impedir o limitar de forma permanente o sistemática la asistencia de estos a los centros educativos».

En paralelo a la protesta, los ATE han realizado una recogida de firmas (en total unos 6.000 apoyos) que ayer entregaron al consejero de Educación, Víctor Marín, junto con un manifiesto donde reclaman una serie de mejoras para estos profesionales. Entre estas reivindicaciones está la sustitución ágil del personal: «Desde la Plataforma Ningún Niño sin ATE consideramos una grave irresponsabilidad de la administración la tardanza de tres semanas a un mes en sustituir al personal, y eso si no hay festivos en medio. Es personal esencial, no se comprende que tenga un sistema diferente de sustitución que el personal docente y si lo debe tener, que no sea muchísimo más ágil».

Los auxiliares también trasladaron al consejero la «necesaria planificación y el acceso» a cursos de formación organizados por el centro de profesores en problemáticas en las que tienen que participar y en la que no se les da acceso como al profesorado: «medidas de contención, protocolos de evaluación y seguimiento de apoyo conductual positivo, comunicación aumentativa para conocer medidas y soluciones de nuevos retos que están apareciendo en los centros educativos con el alumnado con necesidades educativas especiales, al menos una vez al año».