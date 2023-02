Tras varios meses en la barriga de una madre, algunos bebés llegan al mundo sin tener a nadie que les tenga el brazos, sin poder sentir el calor de otra persona y sin contar con los beneficios que implica el hacer el método ‘piel con piel’. Para mejorar la atención a los pacientes más pequeños y seguir avanzando en la humanización de la asistencia sanitaria, la sección de Neonatología del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, dependiente del servicio de Pediatría, ha iniciado el proyecto ConTacto de la mano de la Asociación de Padres de Niños Prematuros (Aprem).

Este proyecto, cuyo convenio se firmó hace ahora casi un año, acaba de arrancar con la llegada de la primera madrina canguro hasta la segunda planta del Hospital Materno-Infantil de El Palmar, Leire Uribe.

Gracias a la generosidad y el esfuerzo que realiza Leire desde hace unos días, el pequeño Raúl tiene a alguien que le transmita calor, que le acaricie, que le haga masajes y que conecte con él durante varias horas a diario.

El proyecto de Aprem, financiado por Nivea, ha hecho que la asociación haya elegido al Hospital Virgen de la Arrixaca como el centro para implantar ConTacto en la Región de Murcia, tras llevarse a cabo en varios hospitales de España. En este caso, ha tenido un gran peso que la maternidad de la Arrixaca se haya posicionado desde hace varios años como la maternidad española que atiende más nacimientos al cabo del año.

«Se trata de dar opciones a aquellas personas o familias que por cualquier motivo no puedan hacer el método canguro ‘piel con piel’ con sus bebés prematuros por diferentes motivos, ya sea por trabajo, por falta de tiempo, por el cuidado de otros hermanos, por no poder trasladarse o por enfermedad o ingreso», explica a La Opinión la coordinadora del programa y supervisora de Neonatos, Rosa Estrada.

Los padrinos deben implicarse en la atención un mínimo de 90 minutos diarios y estar vacunados de covid

En este caso, se suelen beneficiar en mayor medida las familias vulnerables socialmente o que no pueden desplazarse tan a menudo como sería necesario al residir lejos del hospital.

«Si, por ejemplo, tenemos a una familia de Lorca que sólo puede venir dos días a la semana, nosotros intentamos completar esa atención al neonato con un voluntario que venga el resto de días», señala Estrada.

A través del proyecto de Aprem se buscan voluntarios que puedan ofrecerse como madrinas o padrinos para estos bebés prematuros y aunque no existe un perfil concreto, se intenta principalmente que sean sanitarios.

El proyecto de la Arrixaca cuenta en estos momentos con un total de 6 voluntarios, entre los que hay sanitarios, estudiantes de Enfermería y fisioterapeutas, entre otros. Aunque su coordinadora afirma que «nos sorprendió que la primera persona que nos contactó fue una profesora jubilada que había leído la noticia en prensa y que quería ayudar porque disponía de tiempo libre debido a su jubilación».

Beneficios del método ‘piel con piel’ El contacto ‘piel con piel’ ha demostrado grandes beneficios en los recién nacidos. Entre ellos destacan: Regulación del ritmo cardíaco.

Regulación de la respiración.

Estabilización de la temperatura corporal.

Aumento de la tranquilidad y sueño profundo.

Mejora las vivencias de seguridad y protección.

Les ayuda a ganar peso.

Reduce el tiempo de ingreso hospitalario. Por ello, el programa ConTacto de la Asociación de Padres de Niños Prematuros (Aprem) busca reducir el mayor riesgo de morbilidad que existe en los niños nacidos prematuramente y que pertenecen a familias desfavorecidas, al tiempo que ayuda a mejorar la calidad de vida de estas familias apoyándoles en sus primeros meses de vida con el objetivo principal de atender a los niños de doble riesgo, por su condición biológica de prematuros y por la situación de vulnerabilidad de su entorno familiar. La asistencia en el hospital en la primera parte del programa, que también quiere llevar a apoyar a los padres en los hogares. La coordinadora del programa en Neonatología de la Arrixaca, Rosa Estrada, explica que en los últimos años han notado una mayor implicación de los padres en el cuidado de los prematuros, «pasan más tiempo con ellos aquí por los beneficios que tiene, cuando hace años primaba más la cultura de la hospitalización, lo que favorece que haya altas más precoces», algo en lo que también influye que se hayan eliminado los horarios de visitas y que la sección sea abierta para los padres, con acceso 24 horas.

Certificado negativo de penales

Las personas seleccionadas deben cumplir una serie de requisitos y son informadas sobre el funcionamiento del proyecto ConTacto. Primero deben pasar una entrevista con la presidenta de Aprem, tienen que presentar el calendario de vacunación covid y un certificado negativo de penales (obligatorio en España para trabajar con niños).

A los canguros también se les hace un seguro de voluntariado y una póliza de responsabilidad civil para que estén cubiertos ante cualquier eventualidad y realizan un curso sobre el método ‘piel con piel’. Así, «cuando hay un niño candidato avisamos a la asociación y son ellos los que contactan con el voluntario a través de la bolsa de madrinas y comprueban su disponibilidad», señala Rosa Estrada.

Las sesiones de ‘piel con piel’ se deben realizar de forma diaria durante varias horas y con un mínimo de 90 minutos, que es el tiempo necesario para lograr que el niño se estabilice.

El jefe de sección de Neonatología de la Arrixaca, Juan José Agüera Arenas, apunta que «este programa nos ayuda a fortalecer los cuidados centrados en el neurodesarrollo y los problemas psicosociales que en ocasiones se generan en torno al nacimiento de un niño prematuro».

El programa ConTacto ha recibido un premio en el congreso internacional más importante del método canguro, el XIII International Kangaroo Mother Care Congress and Workshop, celebrado el pasado mes de noviembre en Madrid. Y gracias al apoyo económico que le brinda Nivea, puede financiar el desplazamiento o el aparcamiento de su vehículo a los voluntarios durante las horas que pasan con los bebés en el hospital, para que esta generosa actividad no les suponga a ellos un coste económico añadido al tiempo que regalan.

«El tiempo con Raúl me aporta tranquilidad, lo disfruto muchísimo»

La primera madrina canguro con la que el Hospital Virgen de la Arrixaca ha estrenado el programa ConTacto de la Asociación de Padres de Niños Prematuros (Aprem) es Leire Uribe, quien se inscribió en la bolsa de voluntarios tras encontrarse «de casualidad» una noche la noticia del proyecto mientras ojeaba en el sofá de casa las redes sociales.

Leire vive en la pedanía murciana de La Alberca y aunque prácticamente se considera murciana, al llevar 31 años viviendo en la Región, nació en Bilbao.

Esta fisioterapeuta infantil especializada en prematuros, compagina su trabajo, vida familiar y la crianza de sus dos hijos mellizos de siete años de edad, con el voluntariado.

La primera madrina de la Arrixaca nos recibe en uno de los boxes de la sección de Neonatos, sentada en uno de los sillones, junto a una de las cunas y vestida con una bata quirúrgica blanca. Bajo el borde de su camiseta interior asoma la pequeña cabeza de Raúl, el bebé prematuro al que está aportando calor y caricias desde el pasado 10 de febrero.

Este pequeño valiente nació con 31 semanas y bajo peso, pero gracias al método canguro se está recuperando y en la báscula este jueves llegaba a los 2,150 kilos. Todo un logro que emociona a su madrina.

«Lo estoy disfrutando como si fuera mío y me compensa saber los beneficios que le estoy aportando», dice

«Tengo dos niños de siete años, pero cuando vi la noticia no lo dudé ni un momento», dice.

Tras informarse se apuntó como voluntaria y pasó todas las pruebas para entrar en la bolsa de padrinos que hace Aprem. «Hace unos días me llamó Concha (Concepción Gómez, presidenta de Aprem) para decirme que había un bebé y que necesitaba una madrina.

Reconoce que trabajando y con dos niños pequeños puede parecer complicado, «pero he conseguido organizarme». Su fórmula es levantarse antes y adelantar tareas. «Me levanto sobre las 6.00 de la mañana y me conecto en el ordenador un rato para trabajar en casa, cuando llega la hora preparo a los mellizos, los dejo en el colegio y me vengo a la Arrixaca tres horas», explica.

La coordinadora del programa, Rosa Estrada, apunta a que Leire Uribe «es una campeona», ya que intenta estar el máximo tiempo posible, aunque el programa establece que el mínimo son 90 minutos diarios.

«Este rato con Raúl me aporta una gran tranquilidad, lo disfruto muchísimo. Cuando tuve a mis hijos sólo recuerdo ir apagando fuegos, de un lado para otro, pero ahora disfruto estos momentos, son una maravilla», afirma.

Uribe aprovecha sus conocimientos de fisioterapia infantil y durante las tres horas que pasa con Raúl cada día en Neonatos de la Arrixaca, de lunes a viernes, «aprovecho para estimularlo: le canto, le acuno, le hago masajes y noto cómo lo agradece». El trabajo que está haciendo con él ha hecho que el pequeño comience a estimularse y haga el amago de succionar por sí mismo, lo que ha permitido a las profesionales de Neonatología pasar a la alimentación mixta, con sonda y biberón, un alimento que le llega también gracias a las aportaciones voluntarias que hacen las mamás murcianas al Banco de Leche regional.

Desde que entró en el programa, Leire no ha faltado ningún día y dice que seguirá acudiendo hasta que al pequeño le den el alta hospitalaria.

Preguntada sobre si no le da pena tener que separarse de él cuando el niño salga de la Arrixaca, explica que «tengo claro que esto es así, lo estoy disfrutando como si fuera mío, se le quiere muchísimo y me compensa saber los beneficios que le estoy aportando».