Vuelve la guerra del agua, aunque a él no le gusta hablar en estos términos. El presidente de la Comunidad rechaza que la «confrontación política y social» se produzca ahora por la cercanía de las elecciones: «Aquí quien ha empezado esto ha sido Pedro Sánchez».

¿Hay una guerra del agua?

Estamos en una confrontación política y social que ha generado el Gobierno de España. Algunos quieren hacer creer que hablamos de agua porque se acercan las elecciones, pero aquí quien ha empezado esto ha sido Pedro Sánchez y su Consejo de Ministros, que aprobó hace tres semanas el recorte del 50% del Trasvase Tajo-Segura. No es una guerra política ni un elemento electoral que haya querido el Gobierno murciano ni el PP. Ha sido una respuesta.

¿Ha intentado reunirse con García-Page para calmar las aguas?

Quien tiene la competencia exclusiva en materia hídrica es Pedro Sánchez. Es con él con quien me tengo que sentar para advertirle que su decisión va a afectar a millones de españoles y directamente a dos millones y medio, que son a los que abastece el Trasvase. Ese agua ahora les llegará en menor cantidad y más cara. Además, 300.000 familias viven de esta infraestructura de una forma u otra. Pero es que también va afectar al abastecimiento de alimentos de España y de Europa. El Trasvase riega el 70% de las frutas y hortalizas que exporta y produce España. Si el agua se va a reducir a la mitad, habrá menos alimentos y más caros. A Sánchez le he enviado diez cartas para pedirle una reunión y solo me ha contestado una, diciéndome que no.

¿Cree que el Tajo-Segura habrá que cerrarlo tarde o temprano por el cambio climático, como apuntan desde el PSOE?

Mientras dicen eso, el Ministerio anuncia que hasta junio habrá trasvases máximos desde el Tajo hasta el Segura porque están las reservas en un estado óptimo en cabecera. Son informaciones totalmente incoherentes. Le he pedido al Partido Socialista ese informe en el que se dice que no habrá agua para el Trasvase en un futuro. No existe. Esta es precisamente una de las alegaciones que interpuso el Gobierno de Murcia al Consejo de Estado ante el recorte. El Consejo de Ministros ha tomado esa decisión sin un solo informe técnico ni científico que avale esto. Ningún papel dice que recortar el Trasvase vaya a tener consecuencias positivas en lo medioambiental, social o económico. El Consejo de Estado avaló esta alegación.

¿Núñez Feijóo se ha comprometido a paralizar esta cuestión?

En el Consejo Nacional del Agua, organismo previo que tomó la decisión de recortar el Trasvase, las cinco comunidades gobernadas por el PP votaron en contra. Nuestra posición es firme y la postura es meridianamente clara.

¿Consultó con Feijóo su decisión de intentar blindar el Trasvase en el Congreso? ¿No teme esa votación?

Cuando se trata de tomar decisiones para proteger a la Región de Murcia no tengo que consultar ni que preguntar a nadie. Si es bueno para los murcianos o supone la defensa del interés general de los ciudadanos, no tengo que pedirle permiso absolutamente a nadie. La Región de Murcia está por encima de lo que pueda opinar cualquier dirigente político y cualquier partido político.

¿Qué le parece el ‘agua para siempre’ con las desaladoras que proclama el PSOE?

No es verdad y, lo que me molesta, es que ellos lo saben. La desalación siempre es un complemento, pero no la alternativa. Ellos dicen que el agua que deje de llegar por el Trasvase la obtendremos con las desaladoras, cuando esta agua nunca podrá sustituir a la del Tajo porque no sirve para regar, porque es más cara, porque no es viable llevarla a ciertas cotas y por la contaminación que produce el proceso.

El Gobierno de España va a subvencionar el agua desalada.

Esto significa que la van a pagar todos los murcianos, que son los que pagan los impuestos. Por otra parte, la mejor manera de hacer que una actividad competitiva deje de serlo es subvencionarla. Nuestra industria más competitiva, la agroalimentaria, pasará a depender de los gobiernos de turno.

¿No es contraproducente insistir en una actividad como el golf cuando nos falta tanta agua?

El golf es uno de los activos turísticos de la Región. En torno al 15% de nuestros ingresos turísticos provienen del golf, más de 300 millones. Es un turismo de un alto nivel adquisitivo y, además, desestacionaliza el sector porque vienen viajeros del norte de Europa, sobre todo en invierno. Por otra parte, hay una normativa en la Región que impide que estos campos se rieguen con agua del Trasvase. Se utiliza agua reutilizable y depurada.