La rebaja del agua desalada ha llegado este viernes al Boletín Oficial del Estado, un momento que esperaban los regantes para poder realizar la compra de estos recursos a las plantas desaladoras del Levante. Los agricultores han rechazado adquirir hasta ahora la producción de agua desalada tras el fin de la subvención el año pasado. Sin esta ayuda, el precio que alcanzaba era de 1,30 euros el metro cúbico, algo inasumible.

El Ministerio ha publicado las tarifas de la desalación para las diferentes plantas gestionadas por Acuamed, ente público que recibirá la subvención directa de Transición Ecológica para que abarate el precio que deberá ofrecer a los regantes. La subvención estará en vigor hasta 2026 pero se podrá extender a un máximo de diez años, es decir, hasta 2033.

Ahora, el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura ha vuelto a remitir un escrito este viernes a las comunidades de regantes para que decidan, y comuniquen en tal caso, si desean comprar agua desalada a un precio ya rebajado. Estas entidades tienen un cupo asignado de volúmenes de agua de las desaladoras y tendrán que determinar qué cantidad quieren para este primer trimestre del año.

En concreto, los agricultores deberán abonar 0,327 euros por metro cúbico de la desaladora de Torrevieja, a lo que habrá que sumar más tarde el IVA, transporte y tasas hasta llegar a las comunidades de regantes. El precio final puede alcanzar los 43 céntimos. En Águilas el precio se fijará en 0,396 euros y en Valdelentisco de 0,378 euros/m3.

Lucas Jiménez, presidente del Scrats, se pregunta "de qué va a depender" que la subvención de estos recursos se prolongue más allá de 2026, ya que la orden no refleja estos criterios. El Ministerio prometió terminar para ese año la ampliación de las desaladoras de Torrevieja, Valdelentisco y Águilas, la interconexión entre estas plantas para llegar a todas las comunidades regadas por el Trasvase Tajo-Segura y la construcción de las plantas solares que abaraten el coste de producción a 40 euros el megavatio.

"El compromiso con las comunidades de regantes es que estas promesas políticas deben cumplirse al unísono, y no una detrás de otra", señala Jiménez, que deja asomar la preocupación de que estas obras no se concluyan a tiempo y no se garantice la subvención hasta los diez años.

Frente a esto, el Scrats y las comunidades de regantes deben recibir un nuevo borrador de Acuamed sobre los convenios por el agua desalada aún pendientes de firmar. Estos precios corresponden a las futuras concesiones de las plantas desaladoras del Levante.