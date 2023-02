La Asamblea Regional ha dado luz verde a la proposición de ley por la que se regula el reconocimiento de la familia monoparental en la Región de Murcia. Se trata de la primera ley del Partido Socialista que se aprueba en la cámara autonómica esta legislatura y ha contado con el voto positivo de toda la cámara, a excepción del único diputado fiel a Vox, Pascual Salvador, que se ha abstenido. Casi por unanimidad.

Gracias a la norma, la Comunidad promoverá beneficios y ventajas para las familias con el título de familia monoparental, tanto en el ámbito de las administraciones públicas como en el ámbito de las empresas privadas. En el caso de las administraciones públicas, estos beneficios serán, como mínimo, idénticos a los que disfrutan las familias numerosas. Todas estas familias podrán disponer de un carné como los de las familias numerosas que les permitirá disfrutar de reducciones de tasas y precios públicos.

En las adjudicaciones de viviendas de protección oficial, se puntuará específicamente el que una familia monoparental de categoría especial sea solicitante de las mismas. Igualmente, las familias monoparentales tendrán el mismo tratamiento que reconoce la normativa autonómica a las familias numerosas en materia fiscal.

Gloria Alarcón, diputada socialista encargada de defender la proposición de ley, expuso que en la Región de Murcia hay 57.700 hogares de este tipo, un 10,5% del total. Más del 80% de todos ellos están compuestos por madres con uno o más hijos, alrededor de 46.600, frente al los 11.100 encabezados por un padre. En total, cuidan a más de 60.000 vástagos.

"Esta ley se puede mejorar, pero hemos empezado por la punta" ha dicho Alarcón, para la que "la unión del arco parlamentario" debía de ser "irrefutable". Para convencer a los grupos parlamentarios, les indicó que "si queremos proteger a las familias, si queremos incrementar la natalidad, si luchamos contra la pobreza, si lo primero son las personas, si nos preocupa la infancia, si decimos que hay que buscar lo que nos une, si somos feministas, si trabajamos para lograr el bien común, si queremos hacer cosas que mejoren la vida de la gente, tenemos que votar que sí a esta ley. Si votamos que no, o somos sectarios o decimos todo esto de boquilla".

La ley integral, para más adelante

Maruja Pelegrín, del PP, ha agradecido el tono de Gloria Alarcón y ha reiterado su intención de aprobar una Ley Integral de Apoyo a las Familias después del 28 de mayo, "cuando haya una Gobierno del Partido Popular". Ha recordado a la dirigente socialista que "el Grupo Parlamentario Popular presentó una moción en el Congreso que pretendía modificar la ley de protección a familias numerosas para incluir a las monoparentales y fue rechazada". No obstante, han apoyado la ley que ha traído el PSOE porque "creen en la familia de verdad".

Del Grupo Mixto, Juan José Liarte (díscolo de Vox), se ha mostrado a favor de proteger a las familias monoparentales. "Esto es lo máximo que podemos hacer en defensa de la vida", ha dicho, poniendo énfasis en las ayudas hacia las familias vulnerables. "Si no cuidamos a la familia natural y no estamos dispuestos a luchar por ella con uñas y dientes, no esperen ganarse el respeto de los ajenos", ha afirmado, para animar al PP a sumarse al 'sí'.

María Marín, de Podemos, ha defendido la "buena propuesta", si bien ha reconocido que "se queda corta". Ha echado en falta que las familias monoparentales con dos personas a su cargo fueran consideradas de categoría 'especial', por un lado, y que fuera necesario contar con un año de residencia en la Región para pedir el carné, por otro. Del mismo modo, ha afeado que no se hubiera querido a incluir a las víctimas de violencia de género y a sus hijos como familias monoparentales. Asimismo, ha criticado que las aportaciones de la Asociación de Madres Solteras por Elección quedaran fuera de la ley. Todas sus enmiendas han sido rechazadas.

El diputado de Ciudadanos Juan José Molina ha señalado que España tiene un problema porque "muere más gente de la que nace", advirtiendo que "tendrán que venir de fuera para repoblarnos". En este sentido, el parlamentario ha pedido "fomentar la natalidad", por lo que apoyará la "equiparación de familias monoparentales a las numerosas".

Pascual Salvador, único fiel a Vox en el hemiciclo murciano, ha dicho que es necesario "garantizar una política efectiva que proteja a todas las familias". Sobre esta ley en concreto, ha criticado que "desprotege a muchas otras que necesitan ayudas". De esta forma, comunicaba su abstención y pedía que se trabajara en sacar adelante la otra proposición de ley que registraron los grupos popular y de Cs, que sí que es más integral, aunque puede que no dé tiempo a aprobarla, ya que el 30 de marzo cesa la actividad en la Asamblea.

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Francisco Álvarez, también ha apoyado la norma, lamentando que la ley integral no dé tiempo a aprobarla por su "complejidad". Desde este grupo, integrado por expulsados de la formación naranja, siempre defendieron la postura de la exconsejera de Política Social, Isabel Franco, que proponía también aprobar una ley integral, aunque ella misma reconoció a esta Redacción que "no va a dar tiempo a aprobarla esta legislatura".