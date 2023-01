Ciudadanos se desmarca en la Región de Murcia de la propuesta de Begoña Villacís

Con el partido recién refundado, a la madrileña Begoña Villacís, una de las caras más visibles de Ciudadanos, no se le ha ocurrido otra cosa que pedir libertad para los cargos naranjas para decidir si hay listas con el PP en las próximas elecciones municipales.

La propuesta ha caído como un jarro de agua fría en Cs Región de Murcia. «El partido ya ha decidido que Cs se presentará con sus siglas y que no concurrirá ni con el PP ni con el PSOE», afirma María José Ros, coordinadora autonómica de los naranjas murcianos, que se muestra «sorprendida» por las palabras de Villacís. «Hay quien no tiene claro que tenemos un espacio muy claro y que no es común con el PP ni con el PSOE», explica a La Opinión.

La propuesta de Villacís ha servido para emborronar más si aún cabe el ambiente en Cs en la Región. La diputada Ana Martínez Vidal ha adelantado a esta Redacción que «en el momento en que termine la legislatura» renunciará a su afiliación a Cs: «Me daré de baja porque la actual dirección nacional no me representa. El proceso de refundación ha sido un absoluto fraude». Y no parece que vaya a ser la única. El senador Miguel Sánchez ya afirmó que tiene «el intermitente puesto» tras ver que Villacís y Arrimadas apoyaban la última manifestación contra Sánchez.

En esto consistía la refundación de #Arrimadas, #Villacís, y en la #RegióndeMurcia, #Ros. La que nos quería expedientar a los 2 diputados por negociar unos presupuestos mejores con el PP de López Miras. Todo muy coherente, si, y muy ético también. pic.twitter.com/7IVanx8M9G — Ana Martínez Vidal (@AnaMartinezVid1) 29 de enero de 2023

Mientras tanto, el Comité Permanente de Cs aprobó ayer el calendario preelectoral, que incluye la celebración de primarias para las listas autonómicas. La postulación de candidaturas se abrirá el 4 de febrero y se cerrará el día 5 a las 22 horas, y la votación por los afiliados tendrá lugar los días 15 y 16 de febrero.

"Puertas abiertas" en el PP

El presidente regional, Fernando López Miras, reconoció que su experiencia con Cs «no ha sido excesivamente positiva» porque los cargos que estuvieron con él en un gobierno de coalición «se preocupaban más de sus intereses particulares y políticos que del interés general». Sin embargo, admitió que Cs es un partido que «ha tenido importantes responsabilidades» y en el que hay «talento». «Y creo desde luego que Villacís es una de las personas que más talento aportaban o aportan a los ciudadanos y que también pueden aportar al PP», declaró ayer a los periodistas, antes de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional.

El viceportavoz de Organización, Comunicación y Electoral del PPRM, Joaquín Segado, mantiene que los populares tienen sus «puertas abiertas» para reunificar el centro-derecha. «La división del voto beneficia al PSOE y a Pedro Sánchez». Asimismo, dejó claro que en el Partido Popular "no hay unidad de pensamiento, pero sí de acción", señalando así que no puede haber diferentes "corrientes internas" dentro de la formación.

De todas formas, cree que corresponde a Ciudadanos decidir de qué manera se van a presentar a los próximos comicios y reconoce que, como en todas las organizaciones, "en Cs hay personas con valía".