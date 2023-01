Miguel Sánchez ya anunció su retirada de Ciudadanos antes de las primarias del partido, en las que se impuso la candidatura respaldada por Inés Arrimadas, la de Adrián Vázquez. A pesar de haber adelantado entonces que se marcharía al terminar la legislatura, se está dando por hecho que el senador por la Región de Murcia abandona la formación tras conocer que la todavía líder de la formación naranja estará presente en la manifestación de este sábado en Madrid contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

La presencia de la portavoz de Cs en el Congreso de los Diputados, junto a Begoña Villacís, da lugar a la interpretación de que la formación naranja apoya la movilización convocada por asociaciones constitucionalistas, al igual que hace PP y Vox.

Miguel Sánchez se ha pronunciado en la misma línea que Edmundo Bal, al que apoyó en las primarias para que ocupara el cargo de secretario general. El portavoz adjunto de Cs dijo en RNE que el partido "no tiene que estar": "No debemos estar. Yo, desde luego, no voy a ir. Así lo digo de claro (...) Hemos planteado que tenemos que tener nuestro espacio propio y ser un partido autónomo y completamente diferenciado del PP, así que ¡qué decirle de Vox!".

La opinión de Miguel Sánchez

"Desde la libertad y el respeto a todo el mundo de un partido liberal socialdemócrata, no voy a ir. No es nuestro espacio", declara Miguel Sánchez. El senador entiende que es otro el lugar "para decirle lo que se considere a Sánchez", aunque "respeta la decisión de todo el mundo". De hecho, llega a ser más tajante: "Para criticar a Sánchez tenemos la tribuna".

Se suma así a la postura de Bal -al que apoyó por "amistad, lealtad y afinidad política"-, quien subrayó que siempre se han posicionado como "el dique de contención contra los populismos, tanto de derechas como de izquierdas", por lo que no irían a una "manifestación convocada por Podemos" y tampoco "por Vox".

A Miguel Sánchez, que fue coordinador de Cs en la Región de Murcia, le quedan tres meses por delante antes de echarse a un lado, y ya visualiza el final. Hasta entonces, va a "disfrutar" de ese periodo de tiempo: aún tiene pendientes varias comparecencias con Pedro Sánchez.

El que fuera también líder del partido en la Región ha considerado que el espacio de la formación a la que todavía pertenece está en el 'centro' y el 'consenso'. Según ha podido saber La Opinión, ha tenido varias ofertas de otros partidos para continuar en la política, pero las ha declinado todas. Con Ciudadanos llegó, creyendo firmemente en la propuesta, y con Ciudadanos se va.