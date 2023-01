Una de las principales medidas que defiende el presidente del Partido Popular nacional, Alberto Núñez Feijóo, en su Plan de calidad institucional, es que gobierne la lista más votada en las próximas elecciones municipales. Para ello, propone reformar el artículo 180 de la ley orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General (Loreg). Finalmente, ha dejado fuera las generales y autonómicas después de que Isabel Díaz Ayuso desdeñara esa posibilidad ayer por la mañana.

Preguntada por esta cuestión, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, dice que «eso es lo que siempre ha defendido el PP». Ella, que en 2019 lideró la segunda candidatura más votada, después de MC Cartagena, señala de José López que «ni quiso ni supo alcanzar acuerdos para formar Gobierno». Además, añade que «en 2015 el partido más votado fue el Partido Popular y sí hubo acuerdo para impedir que gobernase la lista más votada».

El vicesecretario general de Organización, Comunicación y Electoral, Joaquín Segado, subraya que la propuesta «contiene muchas más medidas que dejar gobernar a la lista más votada en los municipios, una propuesta que en cualquier caso requiere del consenso y el acuerdo entre los dos grandes partidos políticos nacionales para llevarla a cabo». De esta forma, se pregunta «quién puede estar en contra de recuperar el delito de sedición, de eliminar el abaratamiento de la malversación, o de reformar una ley del ‘solo sí es sí’ que ha reducido las penas a más de 200 agresores sexuales y sacado a la calle a más de veinte", entre otras medidas.

"¿Quién puede estar en contra de que al frente del CIS se nombre a una persona de prestigio e independiente y no a un militante de partido, de que para ser director del CNI no se haya ocupado ningún cargo político en cinco años, de que entre los magistrados del Tribunal Constitucional no haya ministros o personas de confianza del Gobierno? Son medidas de sentido común y las suscribiría cualquier persona que quisiera que mejorara la calidad de nuestra democracia", concluye el popular.

No gusta ni al PSOE ni a Vox

El secretario general del PSOE murciano, José Vélez, cree que el Plan de calidad institucional de Feijóo "no tiene ninguna credibilidad" y lo ha tildado de "ridículo". En su opinión, "si de verdad quiere mejorar la democracia, lo primero que tiene que hacer es cumplir con la Constitución Española y permitir la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Lo que está haciendo es mantener secuestrado el gobierno de los jueces y eso, le inhabilita para hacer ninguna propuesta".

Vélez exige al PP que antes vuelvan al Pacto Antitransfuguismo y renueven el CGPJ

Asimismo, también considera que tiene que volver al Pacto Antitransfuguismo. "El mayor daño a la democracia en nuestra Región lo está perpetrando el Partido Popular, que ha secuestrado el parlamento de nuestra Comunidad Autónoma comprando la voluntad de diputados y diputadas tránsfugas, modificando las mayorías parlamentarias que eligieron los ciudadanos en las urnas", apunta Vélez, que aprovecha para recordarle al PP que "no dejó gobernar a la lista más votada en nuestra Comunidad, que fue la del Partido Socialista".

"Es evidente que, ante la falta de propuestas, Feijóo está optando por las ocurrencias, intentando engañar a la ciudadanía. Propone algo que, cuando su partido no ha sido el más votado, no han cumplido", sentencia.

"Si es posible expulsar a Sánchez, en Vox vamos a luchar por ello, aunque sea la lista más votada", afirma Antelo

Por su parte, José Ángel Antelo, presidente provincial de Vox, desconfía de que Feijóo apoye la lista de Vox en Murcia si volviera a ganar las elecciones, como ocurrió en las últimas generales. «¿Se comprometen todos los partidos a apoyar a Vox en los municipios en los que sea la lista más votada? Es una medida que ha repetido el PP cada vez que se acercan unas elecciones en las que cree que va a ganar, pero no responde a nuestro sistema democrático que es un sistema de mayorías políticas», asegura. Además, no esconde que, «si es posible expulsar a Sánchez, en Vox vamos a luchar por ello, aunque sea lista más votada».

"¿Cree Feijóo que si existe la posibilidad de sacar a Bildu o ERC de algún municipio tengamos que aceptar que gobiernen ellos por ser la lista más votada? ¿Están dispuestos a dar el voto a Bildu, ERC o Compromís? La calidad institucional pasa por tener instituciones al servicio de los españoles, de la unidad nacional, de la Constitución, de nuestros derechos y libertades y de la prosperidad de las familias y las empresas", añade.