Otra vuelta de tuerca en el proceso para llegar a un acuerdo para la comparecencia de los partidos de izquierda en la Región a las elecciones autonómicas y municipales de 2023. Si hace solo unos días todo parecía encaminado a que Podemos se presentaría en solitario y que Izquierda Unida, Más Región y Verdes Equo llegarían a un pacto y que conformarían la llamada Coalición Verde ahora no está tan claro.

Tras cuatro intensas horas de debate, la Coordinadora Regional de IU ha aprobado posponer la ratificación del acuerdo con Más Región y Equo para dar tiempo tiempo a desarrollar más la negociación con Podemos. Esta resolución ha sido adelante con un 85 por ciento de votos a favor y un 15 por ciento de abstención. El objetivo de esta decisión es "alcanzar un acuerdo más amplio que incluya a todas las fuerzas políticas de la izquierda transformadora y se concrete en una candidatura unitaria para las próximas elecciones", señala la resolución aprobada hoy por IU.

Según ha podido saber esta Redacción, la Coordinadora Regional de IU volverá a convocarse el día 14 de enero para valorar "de manera definitiva e inaplazable" la ratificación de lo acuerdos alcanzados con todas las formaciones políticas y de la estrategia de alianzas electorales de IU".

El coordinador regional de IU, José Luis Álvarez-Castellanos, explica que ayer mantuvo una larga conversación con el coordinador autonómico de Podemos, Javier Sánchez Serna, y que se produjo "un movimiento por parte de Podemos que ha resituado las condiciones de negociación", un cambio por el que ahora Podemos reconoce que "debemos sentarnos a negociar en una mesa en condiciones de igualdad". Hasta ahora, explica el líder de IU, las condiciones de la formación morada "eran propuestas muy desproporcionadas, que situaban a IU en un papel totalmente inferior, sin la consideración de ser un agente político con el que se pudiera hablar de tú a tú".

Este gesto de Podemos ha sido el motivo por el que se ha retrasado la ratificación del otro acuerdo y ha servido para que IU considere que se abre una puerta y que ahora es el momento idóneo para negociar con Podemos.

Esto no significa que IU haya renunciado a la estrategia de la candidatura unitaria. "Queremos explorar todo esto con Podemos, creemos que ahora podremos hablar y analizar esa posibilidad con tranquilidad, proyección y altura de miras", indica Álvarez-Castellanos, que reconoce eso no garantiza que se vaya a producir la confluencia de todas las formaciones de izquierda.

Preguntado sobre si esta decisión de la Coordinadora pudiera molestar a Más Región y Equo, Álvarez-Castellanos afirma rotundo que no. "Creo que ellos lo entienden, e insisto en que IU no renuncia al preacuerdo alcanzado con ellos fruto de dos meses de trabajo". El líder de IU también destaca que sus planteamientos con Podemos "no son diferentes que los que hemos acordado con Más País; queremos un proyecto político en el que coincidimos casi plenamente y queremos un espacio y una estructura de toma de decisiones que es la misma".

Más Región sí ratifica el acuerdo

Al contrario de lo que ha sucedido con IU, las bases de Más Región sí han ratificado el acuerdo de la Coalición Verde para concurrir a las elecciones autonómicas y municipales de 2023 junto con IU y Verdes-Equo. Según el coordinador de Más Región, Óscar Urralburu, existe una "necesidad de reconstrucción del espacio progresista de nuestra Región", e insta a "que se sumen todas las fuerzas de dicho espacio, sin vetos ni líneas rojas", en pro de construir, según Urralburu, “un espacio en el que quepan todas las formaciones y colectivos". Finalmente, desde Más Región apuntan a que “en este acuerdo, lo importante siempre serán las ideas y el interés de la ciudadanía”, con especial interés en “llevar la voz de la Región a Madrid para seguir luchando por una transición ecológica integral, los derechos feministas y LGTBI, los derechos de los trabajadores y dar esperanza a los y las jóvenes frente a la incertidumbre que los asola".