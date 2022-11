Respiración contenida en el Levante. Las palabras del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ayer en el Consejo Nacional del Agua siguen revoloteando en el aire. El dirigente del Ministerio para la Transición Ecológica aseguró que los caudales ecológicos del Tajo cumplirán con el incremento hasta 2027 fijado en la planificación hidrológica. Por otro lado, desvinculó este tema de los lorgros en los objetivos ambientales del programa de control del Trasvase Tajo-Segura, un plan que se pactó con el Gobierno valenciano y los socialistas murcianos para frenar la subida de los caudales en 2026.

Con todo, el delegado del Gobierno de la Región de Murcia y líder del PSRM-PSOE, José Vélez, asegura que el decreto que recoge esa condición acordada con el Ministerio y que también se aprobó ayer en el Consejo Nacional del Agua es, a día de hoy, "un documento válido". El socialista confía en el acuerdo con Transición Ecológica: "No tengo por qué dudar de la palabra del Ministerio". Preguntado por si el pacto sigue vigente o se ha roto, Vélez incide en que por ahora sólo se puede asegurar que el decreto "es el que hemos visto todos y que se aprobó" en este órgano consultivo en materia de agua.

El delegado pedirá de todas formas una reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente, junto con la Generalitat Valenciana, para conocer si, como aseguró este martes Morán, habrá cambios en el texto del decreto antes de enviarse al Consejo de Estado. "Hasta que no hable con Hugo Morán, me dé su versión sobre lo ocurrido ayer, y me digan que lo van a cambiar -el decreto sobre el plan de control al Trasvase- , yo tengo que tener confianza en el Ministerio". Subraya el delegado, al ser preguntado por la afirmación del secretario de Estado sobre el cumplimiento de la subida de los caudales, que él "no estaba presente", por lo que sólo conoce lo que se refleja en el texto.

Vélez sí reconoce que un cambio en el decreto le causaría "sopresa" pero "deseo que no suceda". Junto a esto, "espero que el Ministerio cumpla" con lo que ha aprobado el Consejo Nacional del Agua. "Da seguridad jurídica a todas las partes", explica, con la intención de relajar los ánimos entre los regantes. De llevarse a cabo las previsiones que el Ministerio aclaró ayer en varias ocasiones a los asistentes, en 2027 el recorte al Trasvase implicaría una pérdida de 105 hm3 al año; sólo por los caudales ecológicos serían unos 80 hm3.

El delegado afirma que desde esta mañana mantiene contactos con el PSOE valenciano, cuyo secretario general, Ximo Puig, ha asegurado esta mañana que "ayer se ratificó un acuerdo del Tajo-Segura que, con todas las dificultades, es mucho más favorable de lo que estaba previsto inicialmente". El presidente del Gobierno valenciano también confía en que la cláusula en el real decreto sobre el Trasvase se mantenga.

El alcalde de Lorca califica de "error" el recorte al Trasvase Acostumbrado a presentar batalla incluso ante las decisiones de su propio partido, el alcalde de Lorca, Diego José Mateos, aseguró este miércoles que el Consistorio "va a luchar con los medios jurídicos que se estimen pertinentes" si se confirma que no se ha tenido en cuenta las alegaciones al plan del Tajo. Respecto a la condición ambiental pactada entre el Ministerio y el PSOE del Levante, lamenta que se ha caído "en un error de concepto cuando ya había un acuerdo previo que podía valernos a todos". Mateos no quiere ponerle "fecha de caducidad" al Trasvase, del que indica que sería un "error" recortarlos. No ve, sin embargo, una batalla "ideológica" entre Murcia y Castilla-La Mancha, sólo un "conflicto territorial". El regidor esperará a ver cómo queda la tramitación del real decreto que recoge el plan de vigilancia del acueducto hasta que llegue al Consejo de Ministros.

El Gobierno manchego sigue de celebración

Tras la aprobación ayer del Plan Hidrológico del Tajo, el Gobierno de Castilla-La Mancha continúa con las celebraciones tras arrancar del Ministerio el compromiso de cumplir con la subida escalonada de los caudales ecológicos en el tramo de Aranjuez (7 m3/segundos a partir de 2023, 8 m3/s en 2026 y 8,65 m3/s en 2027), el punto más lesivo para la continuidad del Trasvase.

“Un acuerdo histórico para Castilla-La Mancha en materia de agua que garantiza un río Tajo vivo, dándonos la razón en nuestras reivindicaciones y respaldando nuestras posiciones, como ha defendido nuestro presidente, Emiliano García-Page”, señaló esta mañana el consejero de Desarrollo Sostenible, Jose Luis Escudero.

Por su parte, el consejero de Agua, Francisco Martínez Arroyo, cifró entre 70 y 80 hm3 el agua que se detraería del Trasvase al año con la nueva planificación. "Es una cifra aproximada y dependerá de la situación de los embalses, pero es una reducción importante", ha apuntado Martínez Arroyo. El Gobierno manchego está a la espera, también, de conocer cómo quedaría el real decreto del Ministerio que deberá pasar por el Consejo de Estado para que dé la luz verde definitiva. Hay que conocer "de manera precisa que no hay condicionantes a los caudales ecológicos", subrayaba.

Los regantes piden al Consejo de Estado que anule el decreto que recorta el trasvase

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura, Lucas Jiménez, ha pedido este miércoles al Consejo de Estado que “aclare o anule” el proyecto del Real Decreto en el que figura el Plan Hidrológico del Tajo para los próximos cinco años con un aumento inicial del caudal ecológico hasta los 7 m³ por segundo entre 2023 y 2025, 8 m³ / segundo en 2026 y 8,65 hm³ en 2027 y, sobre todo que explique la realidad de la disposición adicional que incorpora un mecanismo corrector de los caudales en función de la mejora de la calidad del agua en Castilla-La Mancha.

Mecanismo que nace viciado desde el primer minuto, después de que el propio secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, matizara y enfatizara en la reunión del consejo a regantes, y representantes de institucionales de Castilla-La Mancha y de la propia Castilla-La Mancha, de que los resultados no se vincularán con el aumento de los caudales. Lucas Jiménez considera que “si esto no queda suficientemente aclarado podríamos estar hablando de una presunta ilegalidad de un Decreto en el que figura una disposición a sabiendas que no se va a cumplir, lo que se podría recurrir en los tribunales, por supuesto”.

El presidente del Sindicato Central del Tajo-Segura considera, por otro lado, que “el comportamiento del Gobierno en el desarrollo del plan del Tajo es una continua afrenta con todos los que vivimos en el Levante (Alicante, Murcia y Almería) con contínuos recortes en el trasvase Tajo-Segura que se están institucionalizado. Por ello pedimos una rectificación o aclaración inmediata”. Lucas Jiménez lamenta, por otro lado, “lo pequeñitos que han quedado algunos cargos públicos aceptando la subida de los caudales”, en alusión directa, aunque sin nombrarlos, a los representantes de la Generalitat Valenciana en el Consejo Nacional del Agua.

López Miras promete todas las acciones legales contra el recorte

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, aclaró ayer que la Comunidad aplicará "todos los recursos judiciales y administrativos a nuestra disposición. Haremos lo que tengamos que hacer para que este golpe del Gobierno de España a la Región de Murcia no se perpetúe”. Calificó de “hachazo del 50%” al Tajo-Segura la decisión del Ministerio, que representa “la mayor afrenta a la Región de Murcia de los últimos tiempos, por parte del Gobierno de España”.

“Engañaron a la Región de Murcia y jugaron con los agricultores y con los regantes”, criticó López Miras, quien agregó que “ayer se destapó la mentira del Ministerio”, porque “no se trataba de un recorte menor, como se estaba vendiendo, sino de un hachazo del 50 por ciento al trasvase, que es una infraestructura esencial no sólo para producir alimentos en la Región de Murcia, sino también para el abastecimiento de hogares”.