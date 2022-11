Este plan de control que iba a implantar el departamento de Teresa Ribera impediría dentro de tres años la subida de estos caudales mínimos hasta los máximos planteados en el borrador de la planificación del Tajo si se cumplían los objetivos ambientales en ambas cuencas, incluido la recuperación del estado del Mar Menor y del acuífero del Campo de Cartagena.

La reunión comenzó con las declaraciones en el ambiente del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, advirtiendo que este lunes se habían producido negociaciones con el Ministerio para salvar «las últimas zancadillas» al plan del Tajo. La amenaza del Gobierno manchego de votar en contra de la propia planificación del Tajo lleva a pensar a muchos representantes del Consejo Nacional del Agua, incluido el Gobierno de Murcia, que la marcha atrás de Transición Ecológica, en contra de lo pactado con el Gobierno valenciano y los socialistas murcianos, estaba pactada de antemano.

El desconcierto imperó entre los asistentes cuando el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, aclaró, tras tres consultas del público, que no se puede condicionar el plan del Tajo, que refleja esa subida progresiva de los caudales ecológicos en Aranjuez (7 m3/segundos a partir de 2023, 8 m3/s en 2026 y 8,65 m3/s en 2027) «en aplicación de la sentencia» del Tribunal Supremo (que obliga a implantarlos pero no indica en qué cantidad), al programa de control del Trasvase, que viene reflejado en un real decreto que deberá aprobar el Consejo de Ministros en unas semanas.

En este documento existe una disposición adicional que asegura que, a partir del 1 de enero de 2026, el plan escalonado hasta alcanzar la cifra de 8,6 m3/s en 2027 se paralizaría si los objetivos ambientales se han cumplido entre el embalse de Bolarque (Cuenca) y Valdecañas (Extremadura). Ahora, Morán desdice lo acordado con sus compañeros de partido en el Levante al garantizar a Castilla-La Mancha la subida escalonada durante los próximos cinco años de los caudales sin tener en cuenta lo que salga del programa de vigilancia. La Comunidad Valenciana se ha abstenido en la votación y el Gobierno de la Región de Murcia ha rechazado esta planificación.

El Gobierno regional toma pulso en la protesta social por el acueducto

«No hay motivación técnica» para subir el caudal ecológico en el Tajo, insistió ayer el consejero de Agua y Agricultura de Murcia, Antonio Luengo, quien votó que no a los dos planes de cuenca que se debatían ayer en el Consejo Nacional del Agua y que interesaban al Levante. El dirigente del Gobierno regional subrayaba que «lamentablemente» no se han equivocado en la Comunidad con las intenciones finales del gobierno de Pedro Sánchez: «No nos hemos dejado engatusar con sus promesas». A nadie se le escapa que con esta última jugada del Ministerio, el Ejecutivo regional puede retomar el pulso de la protesta social por el Trasvase, que podía perder tras el pacto entre Transición Ecológica y los socialistas murcianos y valencianos. «Hugo Morán ha dicho de manera pública que los caudales ecológicos se elevarán sin tener en cuenta los resultados del plan de seguimiento», explicaba Luengo, «han tratado de sumar el mayor número de votos -en el Consejo Nacional del Agua- haciendo creer primero que el recorte al Trasvase no iba a ser tan dañino como parecía».