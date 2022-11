El consejero de Salud, Juan José Pedreño, y el gerente del SMS, Francisco Ponce, han salido este viernes de la reunión extraordinaria de la Mesa Sectorial de Sanidad con los mismos apoyos que contaban antes de que empezara el encuentro. Sólo el sindicato médico Cesm, el de enfermería Satse y Csif han votado a favor de las mejoras planteadas por Salud para los centros de Atención Primaria, mientras que CCOO, UGT y SPS, que ostentan la mayoría de la representación, han votado en contra.

El encuentro ha sido tenso y se ha alargado más de lo previsto, lo que ha obligado a retrasar la convocatoria de la Mesa General en Hacienda, prevista para las diez de la mañana. Tras ésta se celebrará un Consejo de Gobierno extraordinario para incluir las mejoras propuestas en sanidad a los Presupuesto de 2023 y que éstos sean remitidos a la Asamblea Regional para iniciar el trámite parlamentario.

"La propuesta de Salud va ahora a la Mesa General sin acuerdo mayoritario", explica el secretario general de Sanidad de CCOO, Miguel Ángel López. Su sindicato ostenta la mayoría de representación en la Mesa Sectorial, seguidos de Satse, Cesm, SPS, UGT y Csif (aunque el voto de este último no computa al no ser miembro de pleno derecho). López insiste en que "no ha habido negociación efectiva, ya que no hemos podido hacer aportaciones" y recuerda que la línea roja son las 35 horas que van a ir implantando todas las comunidades autónomas, "lo que debería haberse incluido en los presupuesto y que generaría 1.200 puestos de trabajo".

Desde el Sindicato de Profesionales de la Sanidad (SPS) su secretario general, Antonio Martínez, afirma que "no se ha hecho ninguna mejora respecto al planteamiento inicial, por lo que se sigue discriminando a parte del personal". Además, aclara que la mejora que menciona el sindicato de enfermería Satse de que se reconocerá el tiempo de solape entre turnos y que, según calculan beneficiará a unos 3.000 enfermeros, "es sólo una medida en estudio, por lo que no se ha decidido aún nada".

CCOO mantiene las protestas

Desde CCOO informan de que van a mantener las movilizaciones previstas. "Esta organización sindical no puede permitir que la Administración siga ninguneando la negociación colectiva" y anuncia movilizaciones para la implantación de las 35 horas semanales y el aumento de plantillas de todas las categorías. "No toleramos que se dedique dinero público, que no conocemos de dónde se ha desviado de un presupuesto supuestamente ya cuadrado, para salvar políticamente una manifestación y una amenaza de huelga. Nuestra movilización si será una realidad si, en la toda la administración pública, no se implanta las 35 horas", indican desde el sindicato.

Sobre la reunión de Mesa Sectorial apuntan que "CCOO está a favor de la creación de puestos de trabajo en Atención Primaria, pero en el documento la creación de puestos médicos es una venta de humo porque no se dispone actualmente de esos 123 profesionales para incluirlos en el sistema (es conocida la deficiencia a nivel nacional de estos profesionales). Sin embargo, en las categorías donde sí hay profesionales, se crean de manera significativa muchas menos plazas".