La Consejería de Salud ha logrado calmar los ánimos y frenar las protestas que médicos y enfermeros habían planteado ante el deterioro de la Atención Primaria (AP). El departamento que dirige Juan José Pedreño ha remitido a primera hora de este miércoles una propuesta de mejoras a todas las organizaciones sindicales tras las reuniones mantenidas en los últimos días para lograr in extremis un acuerdo y poder incluirlo así en los Presupuestos de 2023, que han retrasado esta semana su tramitación para poder incluir las mejoras demandadas por el colectivo sanitario.

Las mejoras, que pasan principalmente por la creación de 123 nuevas plazas (111 de Médico de Familia y 12 de Pediatría) y la reducción de las agendas con un máximo de 35 citas diarias presenciales en las consultas de Medicina de Familia y 20 citas en las consultas de Pediatría, sólo convencen a los sindicatos de médicos y enfermeros, ya que el resto de organizaciones han puesto el grito en el cielo ante la convocatoria extraordinaria de una Mesa Sectorial de Sanidad para el viernes, a la que seguirá dos horas después una Mesa General con el fin de que el acuerdo sanitario salga adelante.

"Así no hay tiempo para negociar, nos quieren imponer lo que han acordado con los médicos", critica el secretario general de la Federación de Sanidad de CCOO, Miguel Ángel López. Aunque reconoce que la propuesta de Salud recoge algunas de las demandas históricas, "esto no es suficiente, ya que no se ha pensado en otras categorías que no sean los médicos, como es el caso de los auxiliares, los administrativos, enfermería, fisios y trabajadores sociales, donde el planteamiento es muy insuficiente".

De la misma forma se pronuncia el responsable de Sanidad de UGT, Juan Crevillent, quien dice que "la propuesta que nos hacen llegar no reúne el mínimo exigible para que las apoyemos y nos convocan para el viernes, a prisa, y con mejoras casi exclusivas para los médicos", por lo que ya adelantan que votarán en contra del texto remitido por la Consejería.

También el voto del SPS será negativo. "Esto es una vergüenza, hay una dejación total de funciones por parte de los gestores, que no han presentado ningún informe que avale estas medidas", afirma el secretario general del Sindicato de Profesionales de la Sanidad, Antonio Martínez, quien va un paso más allá y dice que "esto es una bajada de pantalones de la Administración regional porque está asustada con la protesta de Madrid, es una concesión directa al Sindicato Médico, pero no se mejora al resto de las categorías".

Cesm cancela las protestas en los centros de salud

Las mejoras planteadas por la Consejería de Salud sí que convencen a los médicos y los enfermeros. Concretamente, el Sindicato Médico Cesm ha cancelado las protestas que había previstas mañana jueves en centros de salud y consultorios por la situación de la Atención Primaria, según confirma su presidenta, María José Campillo.

Campillo considera que con las propuestas que se hacen desde la Administración "se solucionan bastantes problemas, aunque no todos, por lo que nuestra valoración es positiva aunque quede pendiente de abordar la situación de las urgencias y de los hospitales", a lo que añade que "aspectos fundamentales, como tener 10 minutos por paciente, se logrará".

La presidenta de Cesm Murcia insiste en que esta situación "no acepta más demora, la Atención Primaria necesita soluciones ya, y para que entre a tiempo en los presupuestos hay que llegar a un acuerdo", en el que se ha planteado la creación de esas 123 nuevas plazas que se incluirán en los Presupuestos de 2023.

Para el vicesecretario autonómico de Satse, Pablo Fernández, "el acuerdo con la Consejería es positivo ante la necesidad urgente de mejoras en Atención Primaria con aumento de plantilla y la limitación de los cupos de medicina y enfermería", ante lo que sostiene que "con esta propuesta se conseguirá una mejora de la calidad asistencial".

Mejoras

En la propuesta enviada este miércoles por Salud a los sindicatos y a la que ha tenido acceso La Opinión la Consejería plantea el aumento de plantilla de AP en 123 facultativos entre médicos de familia y pediatras, pero también la creación de 30 plazas de enfermeros, 9 de matronas, 11 de fisioterapeutas, 11 de trabajadores sociales, 11 auxiliares de enfermería y 18 auxiliares administrativos.

Salud quiere limitar también la programación de agendas con un máximo de 35 pacientes presenciales para médicos de familia y 20 para pediatras, aumentando también un 10% el valor de las tarjetas sanitarias para compensar la reducción de tarjetas asignadas con el objetivo puesto en llegar a alcanzar las 1.250 tarjetas para médicos de familia, 900 para pediatras y 1.550 para enfermería.

Para reducir la lista de espera se plantean jornadas de 4 horas en horario de tarde y un máximo de 22 pacientes citados en intervalos de 10 minutos, un trabajo por el que los facultativos recibirán el mismo importe que los módulos que se abonan en consultas médicas y quirúrgicas de atención hospitalaria.

Cuando un compañero asuma los pacientes de otro profesional que se encuentre de baja o de vacaciones al no haber sustitutos, éste cobrará por el 'asume cupo' el 100% del valor del importe que recibía el titular que ha sido sustituido.

Para mejorar la coordinación de Atención Primaria, muy criticada desde la puesta en marcha de las gerencias únicas en las áreas de salud, la Consejería también ha planteado la creación de una nueva figura, la del director médico de Atención Primaria dentro de las Gerencias de las Áreas de Salud, reconvirtiendo así las actuales subdirecciones de Continuidad Asistencial.

En relación a la actividad destinada a la reducción de lista de espera en consultas en el ámbito de la atención hospitalaria, se incrementan los actuales importes en los siguientes porcentajes. Para el ejercicio 2023 un 12%, para el ejercicio 2024 un 12% adicional y en 2025 un 10% alcanzando en dicho ejercicio los 300 euros.

En relación a la actividad destinada a la reducción de lista de espera en exploraciones complementarias y actividades especializadas, se aplicarán los mismos porcentajes de crecimiento que para las consultas en atención hospitalaria.

En cuanto a la actividad destinada a reducción de demora quirúrgica, se aplicará con carácter general los mismos porcentajes de crecimiento que para las consultas en atención hospitalaria, si bien la Dirección General de Asistencia Sanitaria evaluará los mismos para su actualización y adecuación. En ningún caso se podrá percibir una cantidad superior a los 400 euros por jornada de trabajo en Facultativos Especialistas y 256 en Enfermería.

Urgencias y emergencias

Durante el primer semestre del ejercicio 2023 comenzará la negociación el Plan de Urgencias y Emergencias que contemplará además de los SUAP, UME y CCU, la planificación de los PAC y la eventual transformación en SUAP, en el caso de que sea necesario por población, demanda u otras circunstancias que así lo aconsejaran. Igualmente se analizará la integración de los refuerzos de los PAC.

De la misma manera, se procederá a un estudio de los Servicios de Urgencias Hospitalarios con la adaptación o redimensión de sus plantillas a la demanda asistencial y plazos de ejecución en su caso.

La Consejería de Salud también ha planteado mejoras en el servicio del 061, como la dotación de un doble equipo del SUAP de La Flota, que se define como nueva acción en el 2023, y que supone la creación de 4 plazas de facultativos especialistas, 4 enfermeros 4 celadores y 3 técnicos; la creación de un equipo de guardia del SUAP de Lorca a medio plazo, previo a la apertura del segundo SUAP en Lorca, cuando se construya el Centro de Salud San Cristobal; la ampliación de la plantilla del Centro Coordinador de Urgencias (CCU) hasta los 25 facultativos; y la creación de un cuarto SUAP en el área metropolitana de Murcia.