La Consejería trató de agilizar ‘in extremis’ el expediente de Veterinaria de la UCAM

Para liderar a este grupo, que según reconoce Universidades estaría compuesto por dos personas más un coordinador, la consejera portavoz propuso al ex jefe de Servicio de Universidades Antonio José Mula, que llevaba jubilado desde enero de este año. Mula, quien acumula más de 42 años de servicio profesional y es considerado el padre del actual sistema universitario murciano, rechazó este proyecto.

La búsqueda de los funcionarios corrió a cargo de la Dirección General de Función Pública por encargo de Miguélez. Según ha podido saber esta redacción, los funcionarios que fueron consultados para unirse a este equipo se negaron a participar. El propio Mula denunció en este periódico que tanto Miguélez como la UCAM «exigían (en julio) un procedimiento ultrarrápido para que se informara favorablemente del expediente» de cara a un Consejo Interuniversitario extraordinario en septiembre.

La Consejería, a preguntas de La Opinión, señala que este tipo de expedientes están sujetos a unos plazos. La fecha tope que establece el Ministerio para implantar un nuevo título es el 15 de septiembre. La UCAM presentó la documentación tarde (1 de julio), según las mismas fuentes, a pocos días de cerrar la convocatoria del Consejo Interuniversitario de ese mes, por lo que no entró en el orden del día ni tampoco dio tiempo a evaluar la propuesta ni a llevar a cabo las inspecciones oportunas.

«Con el objetivo de que se siguiera trabajando en el expediente se propuso buscar a dos funcionarios», señalan fuentes de esta Consejería, «con un perfil determinado que pudieran cubrir las vacaciones de los funcionarios que están dedicándose a elaborar el informe. Este tipo de prácticas son habituales dentro de la Administración».

El procedimiento que se llevó a cabo ocasionó fricciones entre la consejera y el entonces director general, Christian de la Fe, que dimitió a finales de julio al no estar de acuerdo con cómo se gestionó desde la Consejería la tramitación de este título de la UCAM.

La Consejería desechó esta idea al rechazar el exjefe de Universidades el reenganche al servicio. Sin embargo, mantuvo al tanto de esta propuesta a la universidad privada, ya que la propia rectora, Josefina García, contactó con el funcionario jubilado para saber si había aceptado la oferta de la consejera. El departamento de Miguélez asegura que finalmente el expediente se retomó en septiembre, tras las vacaciones, sin que nadie hubiera continuado con su tramitación.

La ANECA puso en duda la implantación de dicho grado

La Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), pese a que informó favorablemente sobre el grado de Veterinaria de la UCAM, sí indicó que no existía una necesidad social para implantar dicho grado. Aunque la resolución de la agencia no es vinculante, responde a la demanda de los decanos de Veterinaria de España, en contra de crear más facultades, e incluso piden reducirlas, por la sobreoferta de plazas. La UCAM no valoró ayer esta cuestión ni ninguna otra planteada.