El exjefe de Universidades estudia acciones legales contra la rectora de la UCAM

Una muestra de «bajeza moral» y «pobreza intelectual». Así definieron ayer el decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia, Gaspar Ros, y el exjefe del Servicio de Universidades, Antonio José Mula, el discurso de la rectora de la UCAM, Josefina García, en el acto inaugural de curso. Ambos consideran que el ataque al exdirector general de Universidades y profesor veterinario en la UMU, Christian de la Fe, no estuvo «justificado». Ros defiende a su compañero, al que considera «una persona intachable» y que tuvo «una trayectoria impecable» en la Consejería de Universidades. De la Fe no pudo atender ayer a este periódico.

Mula, jubilado tras más de 42 años de servicio para el sistema universitario regional, ha lamentado las declaraciones de la dirigente de la UCAM y ha anunciado que estudiará emprender acciones legales contra la rectora por injurias y atentado contra su honor, ya que considera sus declaraciones «constitutivas de delito». El exjefe del Servicio de Universidades aclara que nunca puso en duda el procedimiento seguido por la UCAM para la aprobación del plan de estudios de Veterinaria, como insinúa Josefina García, ya que «solo hay un procedimiento que está legalmente establecido en la normativa estatal».

Lo que sí afirma es que «tanto la UCAM como la consejera Valle Miguélez exigían al director general un procedimiento ultrarrápido para tramitar el expediente». Lamenta «muy profundamente la dolosa» intervención de la rectora, ya que ella es «consciente que desde la Dirección General de Universidades, y personalmente, lo único que se ha hecho ha sido ayudarle en todo momento y circunstancia» en asuntos como «memorias de títulos para implantación, estatutos, entre otros». «Resulta indigna la manifestación de la rectora».

Aclara, además, que es falso que el Sello de Calidad no se haya puesto en marcha, cuando recientemente se ha publicado el Decreto que lo establece. Y «es falso que no se hayan puesto en marcha los títulos duales por culpa del anterior director general, cuando ha sido la propia UCAM quien no pudo presentar alguno de estos títulos por no estar completo el expediente, por su propia incapacidad».

Gaspar Ros: "Nos hemos adaptado de manera eficiente"

Respecto a la alusión directa de la rectora a la Facultad de Veterinaria de la UMU sobre el reglamento SANDACH, el decano Gaspar Ros explica que este protocolo que elaboró la Unión Europea ha tenido años de tramitación, con varias normativas publicadas desde 2001 más la transposición al marco jurídico español. A la facultad le afecta por trabajar con cadáveres de animales y órganos, ya que el reglamento regula esto. «Todo nuestro trabajo refleja que nos hemos adaptado de manera eficiente a un procedimiento que ha sido muy largo».

Ros añade que seguirá siendo decano de la Facultad hasta septiembre de 2024 y no tiene intención de adelantar las elecciones, por lo que desmiente que Christian de la Fe pueda acceder pronto a este cargo, como aseguró la rectora de la UCAM.

En su opinión, la UCAM "ha pecado de falta de previsión" a la hora de presentar la documentación, ya que el título "es complejo" y está sujeto a normativas estatales y europeas. Recuerda que la Junta de Facultad se opuso a la implantación de esta formación en más centros por "el incremento descontrolado" de facultades de Veterinaria en España. El grado en la UMU ha pasado de tener 150 a 90 plazas por la revisión que se hace de esta carrera, ya que debe "responder a unos estándares de calidad que nos exigen". Si ahora, remarca, la Comunidad quiere aumentar plazas con otra Facultad, "deberán ser consecuentes" con la decisión.

Precisamente, la Facultad de la UMU acogerá los días 15 y 16 de diciembre la Conferencia de Decanos de Veterinaria, donde se avanzará en la idea de modificar los planes de estudio de este grado para aumentar a seis años la formación académica. De esta forma, "nos homologamos más aún a los estándares europeos y daremos más espacio a las prácticas de los alumnos".