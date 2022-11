La rectora de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) ha cargado contra el Gobierno regional, y en concreto contra la Consejería de Universidades, por el retraso en la evaluación y aprobación del grado de Veterinaria, pendiente desde hace meses y que todavía no ha obtenido el visto bueno del Consejo Interuniversitario ni del Consejo de Gobierno. Durante el acto de apertura de curso en la universidad privada, la dirigente de la institución ha llegado a acusar al exdirector general de Universidades, Christian de la Fe, de frenar los informes pendientes y de tener intereses en ese retraso, ya que es profesor de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia y se postulará ahora al cargo de decano, según ha señalado la rectora.

"Seguimos sin el informe técnico de la Dirección General de Universidades. Se tiene que hacer ese informe, la UCAM ha hecho una inversión millonaria" para tener listo este curso el grado de Veterinaria. García Lozano ha criticado que el título no fuera llevado a la reunión del Consejo Interuniversitario de julio habiendo presentado con antelación la documentación necesaria para que fuera evaluado con tiempo. Esto, señala, no ha pasado con otros títulos que ha impartido la UCAM a lo largo de la última década, que recibió el 'ok' a tiempo y con menos días de antelación. En este contexto, ha insinuado que en este retraso esté involucrado el exdirector, que dimitió en julio al no estar de acuerdo con el procedimiento que se llevó a cabo en la Consejería para evaluar precisamente este grado.

"Un hecho insólito", declaraba, molesta, la rectora, que se ha sentado entre el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y la consejera de Universidades, Valle Miguélez. "Justo en este tiempo no daba tiempo (de evaluar y llevar al Consejo para su aprobación). Ahí empieza nuestro calvario hasta el día de hoy, que parece que empieza a verse la luz", explica. La rectora, que ha recordado que el título cuenta con informe favorable de la Aneca, ha señalado que se solicitó "un Interuniversitario extraordinario que todavía no se ha celebrado". "Han jugado con la variable más preciada en todo proceso administrativo: el tiempo. Hasta el punto de agotar plazos con el fin de llevarnos a un silencio". Este trámite, refleja, pone en peligro el estreno del título este año.

"Es verdad que en este periodo de tiempo presentó su dimisión el anterior director general de Universidades, curiosamente veterinario de la Facultad de la UMU, y que en poco tiempo se postulará como decano. Juzguen ustedes". La rectora ha añadido que, pese a todo, se han llevado a cabo en las instalaciones donde se impartirá Veterinaria las inspecciones oportunas, que obtuvieron el jueves pasado el visto bueno. "El no porque no ya no tiene recorrido. Necesariamente tienen que hacer el informe, porque es de justicia".

La rectora también ha tenido palabras para la Facultad de Veterinaria de la UMU, de la que ha remarcado que obtuvo el código SANDACH (Subproductos Animales No Destinados al Consumo Humano) en 2019, cuando era obligatorio tenerlo desde 2001 a raíz de la gripe aviar. "¿Cómo es posible?", se pregunta. "De lo público no es puede dudar, todo está permitido. De lo privado se duda desde el minuto cero, e incluso se sigue dudando cuando se cumplen los requisitos. Esta es la cultura de algunos sectores de nuestra región".