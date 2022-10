Limitaciones a la actividad humana, al desarrollo social y al urbanismo. La Consejería de Fomento ha reclamado la «interrupción inmediata» de la tramitación de los nuevos mapas de riadas de la Confederación Hidrográfica del Segura por emplear un modelo de circulación de caudales «ficticio» que «no consigue representar de forma fiable la realidad del fenómeno natural de las inundaciones». El departamento de José Ramón Díez de Revenga se pone en línea con los promotores inmobiliarios y ayuntamientos como los de Murcia, Cartagena o Lorca, que ven en los mapas de flujo preferente, cuyo plazo de información pública para presentar alegaciones finalizó este lunes, un proyecto lleno de «deficiencias técnicas».

A esto, la Consejería suma que «se está mutilando el derecho de propiedad a través de una calificación de suelo intrínsecamente irregular» que introduce «severesísimas limitaciones», un hecho que termina por resumir en que se está creando «una bomba jurídica de consecuencias imprevisibles». Y es que Fomento cree que este proceso provocará «desastrosas consecuencias jurídicas, económicas y sociales» que a la larga acabará siendo desmantelado por «miles de procedimientos judiciales». Los propietarios de los suelos exigirán responsabilidades patrimoniales, advierte, «que pondrán en serios aprietos a las arcas públicas».

La Consejería cree que se han utilizado «equivocadamente» modelos analíticos que fueron diseñados para cuencas pequeñas con frecuencias de precipitación sustancialmente «menos extremos» que el Mediterráneo. «Su traslado a la cartografía se ha efectuado sin ningún tipo de calibración empírica o comprobación práctica en campo, y han sido empleados para cuencas muchísimo más grandes de las prescritas, amplificando exponencialmente sus errores. Los resultados arrojados, por tanto, solo pueden calificarse de absurdos».

Alegaciones de 34 organismos

La Confederación cerró ayer el plazo para recibir alegaciones. En total, el organismo de cuenca registró 34 respuestas de colectivos, particulares y administraciones, entre ellas la Comunidad o los ayuntamiento de Murcia, Cartagena o Lorca, municipio este último que ha presentado aproximadamente 1.400 alegaciones. El presidente de la CHS, Mario Urrea, recibirá a varios ayuntamientos para aclarar dudas y el primero será Cartagena, que presentará en persona sus quejas al mapa de riadas.

Fomento menciona en sus alegaciones que la trayectoria de las zonas de riadas están alejadas de los cauces, algo que no tiene sentido para la Consejería, y que este diseño abarcan llanuras inundables que no provocan el mismo daños personal y material, por lo que no debería estar condicionada de la misma manera la construcción en esas zonas.

Hay que centrar los esfuerzos, señala la Consejería, «en actuar en los cauces, en reducir los caudales de avenida, en despejar los obstáculos incontrolados, más que en intentar hacer una representación virtual que siempre será completamente imperfecta».