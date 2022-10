El Ayuntamiento de Murcia ya ha perfilado las alegaciones que, de forma inminente, presentará al mapa de inundaciones de la Confederación Hidrográfica del Segura. El concejal de Urbanismo en el Consistorio murciano, Andrés Guerrero, recuerda que en primer lugar se publicó un primer mapa de zonas de inundabilidad que supuso «toda una sorpresa» para el Ayuntamiento porque se realizó «por las bravas», señala el edil. Más tarde Confederación sacó otro plano de zonas inundables que es el que se encuentra ahora en periodo de alegaciones, que se cerrará en poco más de una semana.

«Las alegaciones son sobre todo de tipo técnico, entendemos que existen defectos en cuanto a las mediciones», adelanta Guerrero, que sostiene que los técnicos municipales no puedes realizar alegaciones demasiado exhaustivas porque se desconocen los medios técnicos que se han empleado por parte de la CHS, «algo que solicitamos pero no se nos ha proporcionado esta información, por lo que nuestras alegaciones son bastante genéricas».

Además, el concejal echa en falta un estudio hidrológico en todos los ayuntamientos, «pero ese estudio no es algo que se pueda hacer en dos meses, la CHS tarda más de 7 años con los medios que tiene en hacer un estudio así». Por ello, Guerrero apuesta por una colaboración entre administraciones locales, y la autonómica para hacer un estudio hidrológico global, «porque solo se realizan de manera parcial por parte de cada elemento de la ciudad; cuando un constructor o una promoción quiere hacer algo aporta su estudio».

En cualquier caso, el edil socialista asegura que en varias zonas los planes pueden estar «sobredimensionados». «Creemos que las medidas no son las adecuadas porque se tiene en cuenta que llueve de manera uniforme en todo el municipio, cuando normalmente las precipitaciones son más localizadas, por zonas», indica Andrés Guerrero, que añade otras discrepancias relacionadas con lo calados que también podrían haberse exagerado. «Que en determinadas zonas en caso de lluvia pueda llegarse a los 4 o 5 metros es muy complicado», señala.

Sobre las consecuencias que tendrá la nueva cartografía para la capacidad de edificar en el municipio, Guerrero señala que «cualquier medida que se aplique al respecto debería respetar ante todo la seguridad de las personas y de los bienes, y me remito a lo ocurrido recientemente», señala en relación a las lluvias torrenciales caídas en Javalí Viejo y La Ñora. «Las medidas que se adoptan de manera preventiva son las más difíciles de explicar, porque la gente no ve de forma inmediata el riesgo y cuando la adoptas el riesgo desaparece; sólo es consciente cuando ocurre y no has hecho nada anteriormente», indica el concejal.

Un 10 por ciento de las licencias de obra solicitadas tendrá problemas

En este sentido, Guerrero asegura que en el municipio de Murcia se está construyendo y se están concediendo licencias de obra, «pero cumpliendo requisitos técnicos, es decir, se permite siempre y cuando se respete el reglamento», algo que ha posibilitado el recientemente publicado decreto de Alta Inundabilidad para el municipio de Murcia. Según el edil, «ahora mismo, cuando se presenta una licencia se debe acompañar de un estudio hidrológico que diga por dónde va a ir el agua, qué medidas se adoptan para aquellos sitios donde hay mayor calado, que pueden ser múltiples: desde levantar el edificio, a la prohibición de hacer subterráneos». Habrá zonas en las que no se pueda construir y donde no se otorgará nunca una licencia «porque haya un calado de cinco metros».

El decreto de Alta Inundabilidad del municipio desatasca la mayor parte de las licencias de obra que corrían el riesgo de estar bloqueadas por la cartografía de la CHS. «Permite seguir trabajando en un 90 por ciento de los casos», afirma Guerrero, que admite que un 10 por ciento de las licencias «habrá que estudiarlas con detenimiento y podría darse la circunstancia de que no logren la autorización».