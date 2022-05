Uno de cada cinco hogares ha cambiado de compañía por la subida de la luz

Uno de cada cinco hogares y empresas de la Región ha cambiado de compañía eléctrica el pasado año ante la escalada de los precios de la luz. Según los datos ofrecidos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la fuga de los clientes de las eléctricas a otras comercializadoras alcanzó en la Región el 19,3%, un porcentaje que solo supera Andalucía (19,6%). Parte de los clientes que han emigrado a otras empresas han pasado del mercado regulado con precios públicos al mercado libre, atraídos por las campañas que han emprendido las compañías para captar nuevos clientes ofreciéndoles una supuesta tarifa plana, cuya letra pequeña no siempre se corresponde con las expectativas creadas.

Más de 173.500 consumidores de la Región han cambiado su contrato de la luz en 2021 con la esperanza de abaratar su recibo, ante un incremento de las tarifas eléctricas que supera el 80% en el último año. Esta cifra casi duplica los 98.707 cambios de compañía que se registraron en 2019. La diferencia es menor respecto a 2020, el año del confinamiento, cuando se registraron 131.154 cambios de comercializadoras, aunque la fuga sigue siendo muy elevada y suma 42.000 más.

De los 173.558 clientes que han cambiado de compañía, 42.702 han pasado del mercado regulado, que aplica unas tarifas establecidas por el Ministerio de Industria, al mercado libre.

Thader acusa a las comercializadoras de hacer perder el bono social a personas muy mayores con falsas promesas

En toda España los cambios de compañía en el mercado eléctrico aumentaron el pasado año un 36,7% con respecto a 2020, hasta alcanzar un total de cinco millones. «El 91,4% de los cambios, independientemente de que se produjeran en el mercado libre o en el regulado, fueron para contratar con una comercializadora del mercado libre», indica Competencia. Los movimientos desde el mercado regulado al mercado libre se elevaron a1,25 millones y representan el 24,8% del total, el doble que en 2020.

La Región se situó el pasado año entre las comunidades con una mayor tasa de fugas del mercado regulado al libre (4,7%), junto con Galicia (5,4%), Canarias (4,8%) y Castilla La Mancha (4,7%).

La Comisión Nacional de la Competencia no se pronuncia sobre las ventajas que ofrecen el mercado libre y el regulado, aunque proporciona un comparador en su página web para que cada consumidor pueda ver cuál le resulta más económico.

Sin embargo, la presidenta de Thader Consumo, Juana Pérez, reitera que siempre resulta más ventajoso para los hogares el mercado regulado de Precio Voluntario al Pequeño Consumidor.

Juana Pérez alerta de que las compañías aprovechan la escalada de los precios de la energía eléctrica para ofrecer una estabilidad en los recibos que después resulta ser ficticia. «Cuando pasan once meses y hay que regularizar la facturación llegan a pedir hasta 1.000 euros más para compensar lo que el consumidor ha dejado de pagar cada mes. Entonces ofrecen un fraccionamiento del pago. No existen cuotas fijas de luz. Nadie te dice tampoco que no te la cambien dentro de unos meses», advierte.

La presidenta de Thader critica la agresividad de las compañías eléctricas en su intento por captar nuevos clientes y asegura que han convencido «a personas de más de 70 años, con un bono social que les garantiza una bonificación del 60% o el 70%, para que se pasen al mercado libre, perdiendo las ventajas que tenían en su contrato».

Afirma que cuando llega uno de estos casos a la organización de consumidores, «además de denunciar a las compañías ante la Dirección General de Consumo de la Comunidad, también mandamos la denuncia a la Comisión Nacional de la Competencia», al considerar que estas empresas «están aprovechándose de la vulnerabilidad» de los consumidores de más edad.

Criticó igualmente «la opacidad de los recibos de la luz», dado que a pesar de todos los conceptos que recogen, «es imposible que el consumidor sepa cuánto ha pagado por cada hora de luz cada día».

Reprocha al presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, que llamara «tontos» a los clientes del mercado regulado. «Ha pedido disculpas, pero a mí no me valen», dijo.