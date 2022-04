"Cada gasolinera intenta aplicar la devolución como puede"

José Baños, presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de la Región, aseguraba este vienes que cada gasolinera intenta aplicar la devolución de los 20 céntimos por litro de gasolina y gasoil que repostan los conductores «como puede», aunque defendía que «el funcionamiento es normal» en la mayoría de los puntos de venta.

Baños explicó que desde las 9.00 horas de la mañana estaba disponible en la página web de la Agencia Tributaria el formulario para reclamar la devolución del descuento que están adelantando las empresas, pero considera que el procedimiento establecido por el Ministerio de Hacienda resulta demasiado farragoso y podría evitarse. «No tienen por qué obligarnos a hacer la solicitud, cuando el Ministerio sabe lo que vendemos todos los días», aseguró. Confía en que se cumplan las promesas de la ministra, María Jesús Montero, y empiecen a llegar los reintegros de la devolución a partir del lunes, tal y como ha anunciado.

El representante de la organización que agrupa a las gasolineras independientes de la Región afirma que estos días está recibiendo peticiones de empresarios que quieren entrar a formar parte de la asociación que él preside, porque se sienten muy desorientados y no tienen quién les aconseje ante una situación tan confusa. «Al haber tantas lagunas, los distribuidores que no están asociados no saben cómo actuar», explicó.

Se queja de que los procedimientos «no están contemplados dentro de una ley ni tampoco existe un reglamento» al que acudir. También critica los problemas que origina esta falta de previsión sobre los pasos a seguir. «La normativa no tiene fundamento técnico, esto es un país bananero. Nosotros lo cumpliremos, pero hay estaciones de servicio que no van a poder resistir», advertía.

El presidente de la patronal de las gasolineras recuerda que, tras la huelga de los transportistas, es posible que haya retrasos en el pago del combustible que habían repostado, lo que originaría mayores dificultades a las empresas.