Ciudadanos y PSOE registraron ayer en la Asamblea Regional una moción de censura para sacar del poder al Partido Popular, que lleva en el Palacio de San Esteban 26 años dirigiendo la Comunidad.

El texto presentado cuenta con las firmas de 23 diputados (los necesarios para alcanzar la mayoría absoluta), pertenecientes a los grupos parlamentarios Socialista y de Cs, aunque los dos diputados de Podemos también apoyarán la moción. La Junta de Portavoces se reunirá en la Asamblea el próximo lunes 15 de marzo para fijar la fecha del debate que supondrá la salida de Fernando López Miras del Palacio de San Esteban.

Según el pacto entre Ciudadanos y el Partido Socialista, que cuenta con el beneplácito de sus respectivas direcciones nacionales, los dos años que quedan de legislatura serán presididos por la coordinadora autonómica de Cs, Ana Martínez Vidal. Los cuatro siguientes, tras las elecciones de 2023, ambos partidos han acordado apoyarse y hacer presidente a la fuerza más votada.

La vicepresidencia recaerá sobre el Partido Socialista regional; sin embargo, aún no se ha decidido si su secretario general y portavoz del grupo parlamentario, Diego Conesa, estará al frente.

Llega la Transición Ecológica

En las negociaciones entre socialistas y liberales también se ha hablado del reparto de consejerías, en el que se respetará la proporcionalidad de sillones según los escaños que tiene cada uno de los socios de Gobierno.

El próximo Consejo de Gobierno estará formado por diez consejerías. Las del PSOE serán Educación y Cultura, Salud, Política Social, Turismo, Fomento y Hacienda.

Ciudadanos, por su parte, tendrá la Presidencia, Empleo y Universidades, Empresa y, como novedad, Transición Ecológica, que engloba agua, agricultura, pesca y medio ambiente.

La actual consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública desaparece, pero el departamento será absorbido por una de las consejerías socialistas.

Municipios afectados

El acuerdo alcanzado entre Cs y PSOE también repercute en el Gobierno local de cinco municipios de la Región de Murcia. Se trata de aquellos en los que los socialistas ganaron las elecciones pero gobiernan los populares gracias a un pacto con Ciudadanos.

De este modo, la moción de censura supone desalojar al PP del Ayuntamiento de Murcia y, como consecuencia, el portavoz del PSOE en el Consistorio, José Antonio Serrano, se presentará como alcalde de Murcia, sustituyendo a José Ballesta.

Además, la ruptura entre PP y Cs repercutiría en otras cuatro localidades que cambiarían su equipo de Gobierno: Caravaca de la Cruz, Ceutí, Fuente Álamo y Pliego, donde el Partido Popular necesita a Ciudadanos como socio.

Los socialistas, ahora, deberán presentar una moción de censura conjunta con Ciudadanos en estos municipios. En todos los municipios salvo en el Consistorio de Murcia la suma de PSOE y Cs daría mayoría suficiente para desbancar a los populares de las alcaldías. En la capital del Segura será necesaria la colaboración de Podemos, que adelantó ayer que no pondrá ningún obstáculo.

Terremoto político nacional

Tan pronto como saltó la noticia de la moción de censura en la Región de Murcia, se produjo una reacción en cadena en varias comunidades de toda España en las que gobierna el PP con el apoyo de Cs.

La reacción más enérgica fue la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que convocó elecciones para el mes de mayo en la capital de España para evitar que le hagan una moción a la murciana. Algo que no ha evitado, ya que le han presentado dos Más Madrid y PSOE. Más tardes también saltaba la noticia de otra moción de censura en Castilla y León por parte del PSOE.

«Vamos a recuperar las instituciones tras años de oscuridad»

El secretario general de los socialistas murcianos, Diego Conesa, afirmó ayer que la moción de censura presentada por su partido y Cs contra el Gobierno de coalición de Fernando López Miras abre un proceso para lograr una región «más justa, solidaria e igualitaria» y representa un «momento histórico», tras 26 años de gobiernos «populares», para «construir la Murcia que merecemos». Conesa, que ganó las autonómicas de 2019 pero no pudo formar gobierno, pone el acento en que el futuro Ejecutivo que presidirá la dirigente del partido naranja, Ana Martínez Vidal, será de «unidad, colaboración, mano tendida y lealtad institucional» con el Estado y las administraciones locales.

«El PP es un juguete roto, es una marioneta en manos de la derecha radical y ha usado el gobierno para enfrentar», en palabras de Conesa, quien añade que hace 22 meses los murcianos «votaron por el cambio, la regeneración y la estabilidad, y hoy el momento del cambio ha llegado». Diego Conesa insistió en que 26 años de gobiernos del PP «dejan una huella demasiado profunda en redes clientelares que el PP no ha querido cambiar».

Según el líder de los socialistas, Murcia «ensayó el primer gobierno de coalición de la historia», con la formación del gabinete de López Miras entre PP y Cs, y desde el «primer minuto» desoyó las ofertas de consenso de su partido. Entre otras críticas, se refirió a la falta de transparencia en la gestión, a la «corrupción del escándalo de las vacunas» y a la «censura educativa» que tenía previsto implantar con el veto parental.

«Son los ejemplos más visibles de estos casi dos años del PP, pero en 26 años nos han situado a la cola de la mayoría de indicadores sociales y económicos y el Partido Popular no entendió que hay otra forma de hacer política, que las cosas han cambiado y que ya no valían los apaños y las trampas», zanjó. El dirigente regional del PSOE ofreció «unidad, y no división» y reiteró que «hoy se inicia el cambio hacia una región más justa, solidaria e igualitaria, en la que nadie se quede atrás».

«Vamos a recuperar las instituciones tras años de oscuridad, vamos a asegurar esperanza, ilusión y cambio, a hacer una cooperación real y efectiva, además de acabar con la desidia de estos años», añadió antes de asegurar que «el aire limpio va a llegar a todos los rincones». Por otro lado, afirmó que «antes que político» es «murciano» y está muy satisfecho por el acuerdo de gobierno con Cs, lo que da a entender que podría no formar parte del Ejecutivo de Ana Martínez Vidal.