El coronavirus no ha llegado a Murcia porque no hay AVE, según Martínez Vidal

La portavoz del Gobierno regional, Ana Martínez Vidal, ha considerado "probable" que la ausencia de infraestructuras como el AVE o el Corredor Mediterráneo en la Región de Murcia sea uno de los motivos por los que todavía no ha aparecido ningún caso de coronavirus en la Comunidad.



"No lo podemos descartar", ha señalado Martínez Vidal, quien achaca esta carencia de infraestructuras al hecho de que el Gobierno central haga una "dejadez total" con respecto a los intereses de los murcianos. "La ausencia de esa red de comunicaciones puede contribuir a que no haya ese intercambio de personas en este momento", ha aseverado.



En cualquier caso, ha afirmado que la Región de Murcia no está "exenta" de presentar casos positivos de coronavirus en algún momento, pero la Comunidad está "preparada" para ello, tal y como ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y al ser preguntada a este respecto.



Martínez Vidal ha confirmado que, a fecha de hoy, no hay ningún caso de coronavirus en la Región tras analizar más de 100 posibles infecciones, y comprobar que todas han resultado negativas. Ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad a este respecto, porque la Consejería de Salud "tiene un protocolo de salud activado y estamos perfectamente preparados para este situación".



La crítica velada que desde El Gobierno de coalición del PP y Cs se ha hecho a Moncloa choca con la postura que desde que comenzó la expansión del virus en España habían tomado los populares, que han destacan su naturaleza de "partido de Estado" y han mostrado desde Génova su "lealtad con el Ejecutivo" de Pedro Sánchez en esta materia. Este jueves por la mañana, precisamente, la vicesecretaria de Política Social del Partido Popular a nivel nacional, Cuca Gamarra, decía que "lo primero son los españoles y en un asunto de esta gravedad lo primero que hacemos es ponernos al lado del Gobierno".









OCHO FERIAS EMPRESARIALES APLAZADAS O ANULADAS

La Consejería de Empresa, Industria y Portavocía que dirige Martínez Vidal también ha puesto en marcha una comisión de vigilancia del coronavirus, siendo Murcia la primera y única comunidad en activar un instrumento similar.Esta comisión, que se constituyó el pasado 17 de marzo, se volvió a reunir el pasado martes, y estaban convocados la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM), la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca (CECLOR) y la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC).Asimismo, estaban convocadas las tres cámaras de comercio de Murcia, Cartagena y Lorca, representantes del ICEX, de los sectores afectados y las principales empresas exportadoras a China e Italia, entre otros agentes implicados.Martínez Vidal ha destacado que se han tenido que anular o aplazar ocho ferias del Plan de Promoción exterior que lleva a cabo el Instituto de Fomento (INFO) junto con las cámaras de comercio. Asimismo, la Consejería está buscando alternativas y la apertura de nuevos mercados.La comisión se va a reunir mensualmente y la Consejería va a enviar una 'newsletter' quincenal para que haya intercambio de información entre el INFO y los sectores afectados. "Estamos trabajando en ello, pero lo más importante es que la Región no cuenta con ningún caso y que estamos coordinados todas las consejerías afectadas", ha precisado.Ha precisado que la distancia con Italia permite "más margen de maniobra" pero la logística con China es "mucho más complicada" puesto que el trayecto "no permite esos cambios improvisados".Y es que, añade, "la mejor improvisación es la que no se improvisa" y subraya que "es muy importante la anticipación" en este tipo de casos. "No contamos con datos a nivel regional de pérdida de Producto Interior Bruto (PIB), pero sí que contamos con la disminución del 0,8% a nivel nacional por el coronavirus".Martínez Vidal considera "probable" que este dato sea extrapolable al resto de comunidades autónomas. Los sectores que se han visto más afectados son el del mueble por la provisión de tejido y de la materia prima con la que se fabrica, así como el sector agroalimentario no perecedero, es decir, el vino o los quesos.