Lluvia de críticas al Gobierno regional por decir que el coronavirus no ha llegado a Murcia porque no hay AVE

Que la Región de Murcia sea la única comunidad de España sin casos diagnosticados de coronavirus ha dado para mucho en las redes sociales. Cientos de usuarios han tratado de darle una explicación a este hecho con humor, teorizando que los murcianos se libran del virus por el limón, el calor, la cerveza o directamente porque "nadie sabe que existimos". Lo que nadie se esperaba es que desde el Gobierno regional dieran una explicación que bien podría estar dentro de esta disparatada lista.



La portavoz del Ejecutivo autonómico, Ana Martínez Vidal, ha considerado "probable" que la ausencia de infraestructuras como el AVE o el Corredor Mediterráneo en la Región de Murcia sea uno de los motivos por los que todavía no ha aparecido ningún caso de coronavirus en la Comunidad.



El PSRM-PSOE ha respondido a las declaraciones de Vidal afirmando que es "lamentable" que la Comunidad "utilice una emergencia sanitaria para hacer demagagogia".





En Asturias entró por el túnel de la variante de Pajares seguro. Coronavirus en Murcia: El coronavirus no ha llegado a Murcia porque no hay AVE, según Martínez Vidal https://t.co/TE0ByAlTTt

La culpa del ecocidio del Mar Menor es de la Dana.

El pin parental.

Los aviones de la AGA no están obsoletos.

Y ahora el no disponer del AVE nos libra del coronavirus. ¿Caben más absurdos políticos? no los descarto https://t.co/IUIzUjbZfg