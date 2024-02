El candidato a la presidencia local del PP, Francisco Espejo, ha lamentado que su rival en las urnas, Noelia Arroyo, declinara el debate interno que había propuesto para hacerle llegar “una propuesta de entendimiento”.

“Yo creo en el diálogo, en la comunicación, en la negociación, en el entendimiento mutuo, en los acuerdos, en los pactos, en el respeto y en la lealtad; y ellos no quisieron”, ha criticado. Según Espejo, era una oportunidad para dar una lección a todos los afiliados y haber demostrado que podríamos haber llegado unidos al Congreso, que se celebra este sábado en el Auditorio El Batel. “La falta de conocimiento, confianza en sí mismos y su cortedad de miras, lo impidió”, ha afirmado.

La idea del exconcejal era ofrecer a su oponente, alcaldesa de la ciudad y actual presidenta del partido en Cartagena, una integración “mutua y real”. Su propuesta: que Arroyo ostente la Secretaría General de la formación y él, la presidencia, “volviendo a la época de mayor esplendor del partido y de Cartagena". “Nos merecemos todos los cartageneros, una alcaldesa y un Gobierno a jornada completa”, ha apostillado Espejo, en alusión a que compaginar ambos cargos resta dedicación en el trabajo diario.

Respeto y trabajo

Por su parte, Arroyo, preguntada en un acto como alcaldesa este viernes, se ha referido al proceso electoral, sobre el que su rival ha lanzado críticas. “Yo respeto mucho a mi compañero. Para mí no es mi rival”, ha indicado la regidora, quien ha alabado el “excelente trabajo” de Espejo por el partido. Sobre las elecciones, la candidata ha confiado en que sea “un proceso democrático, por supuesto, enriquecedor y que salgamos reforzados a partir del Congreso”.

Sobre la polémica generada, Arroyo ha asegurado que trabaja por “un proyecto en el que sigamos avanzando, creciendo, teniendo futuro y centrando nuestras políticas en los vecinos, en el interés general, en un proyecto en el que, por supuesto, tienen cabida todos los afiliados de Cartagena”. “Un proyecto que yo he querido enriquecer, ampliar y que he hecho un gran esfuerzo con todo el equipo para que conozca la mayor parte de la población y que tuvo su confianza en las pasadas elecciones locales del 28 de mayo”, ha señalado la alcaldesa. “Lo que espero es que no haya división y, de verdad, que el Congreso refuerce el proyecto del Partido Popular, que es el mejor proyecto para gobernar Cartagena”, ha finalizado Arroyo, que ha insistido en que, ésa fue su intención cuando lo convocó.

Sobre el ofrecimiento de Espejo, la candidata no se pronunció.