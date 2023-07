Primer golpe de realidad para el nuevo Gobierno de Cartagena liderado por Noelia Arroyo. En el Pleno extraordinario celebrado hoy no ha salido adelante la propuesta de Alcaldía que iba a fijar las retribuciones de los concejales y de los órganos directivos, a saber, de los cuatro coordinadores que quería nombrar el Gobierno.

La propuesta de la regidora contemplaba la congelación de los sueldos de todos los concejales, “que cobrarían lo mismo que el pasado mes de abril”, sin aplicar ninguna subida del IPC. Al mismo tiempo se incluía en el punto sometido a votación el nombramiento de los nuevos cuatro coordinadores generales que quiere incluir el Gobierno, así como las retribuciones que estos percibirán.

Toda la oposición, formada por MC, PSOE, Vox y el Grupo Mixto (Sí Cartagena) se puso de acuerdo en sacar fuera de la propuesta a los coordinadores al aprobar la enmienda presentada por Movimiento Ciudadano. Pese a que se materializó la separación de estos dos puntos con la aprobación de una enmienda, la propuesta de las retribuciones tampoco pudo salir adelante, al contar con los votos en contra de MC, Vox y Sí Cartagena y la abstención del PSOE. “Es lo que hay, parece que alguien no ha medido bien”, dijo la regidora en voz alta tras ver la votación.

En respuesta a esta declaración, el portavoz de Vox, Gonzalo López Pretel subrayó que “el que no ha medido ha sido el Gobierno, que tiene diez ediles y tiene que explicar mejor sus propuestas a largo plazo”. López Pretel explicó que el sentido de su voto negativo para la propuesta de retribuciones “se basa en el fondo y en las formas de lo presentado".

En cuanto al fondo, desde el grupo municipal destacaron que “hay versiones distintas entre el PP y la oposición acerca del coste del Gobierno”. Consideran que "lo lógico sería llegar a este Pleno con todas las dudas aclaradas. En las formas, añadió, “no se deben presentar las propuestas tan importantes con una convocatoria al límite legal, el martes a las 10.00 de la noche y sin diálogo".

“Ha sido una sorpresa que no salga la votación, porque creo que dentro de la oposición alguien no ha medido, contando con según qué votos”, indicaba el portavoz de la formación verde. “A ver si entre todos, tanto Gobierno como oposición, medimos y hablamos, porque sino no podrá seguir nada para adelante”, resaltó al respecto.

El encargado de explicar la negativa del PSOE fue Pedro Contreras. “Han intentado colar lo que no le dieron las urnas a través de un decreto de Junta de Gobierno. Pretenden que el PSOE refrendre una propuesta que no ha sido traída a consulta ni a Junta de Portavoces ni ninguna reunión previa. El no negociar ni establecer puentes con los grupos es un gran error”, destacó en su discurso.

Para el Grupo Socialista el gasto que suponen los cuatro coordinadores que quiere nombrar el Gobierno “no está justificado”. Para el partido, “no aporta agilidad administrativa”. Por ello, Contreras recalcó que “esta propuesta es inasumible hoy y en próximos plenos” por parte de su formación tal y como se presenta ahora., no vamos a apoyar ni ahora ni en un futuro.

Por parte del Grupo Mixto, formado únicamente por Sí Cartagena, Ana Belén Castejón, anterior socia del actual Gobierno no dudó en sacar los colmillos, tildando de “sinsentido” la propuesta. Castejón criticó el hecho de que se votara todo en un mismo punto (retribuciones y coordinadores), “algo que no se ha hecho en legislaturas anteriores”. También denunció que no se conozcan los nombres de dos de las personas que ocuparán esos cargos de coordinadores generales. “La figura del coordinador está pensada para personas con trayectoria acreditada fuera de la gestión pública y nos piden que votemos a ciegas”, explicó la portavoz de Sí Cartagena, quien también cree que estas nuevas figuras, “lejos de reducir los trámites burocráticos, generarán duplicidades”.

“Han aprendido una lección”, decía por parte de MC Jesús Giménez Gallo. “Cuando alguien actúa sin tener los votos suficientes, desde la soberbia, con falta de humildad, no negocia, no reconoce la representatividad de 17 concejales de los 27 que forman el Pleno y trae algo para intentar imponerlo, se puede encontrar con un rechazo que no esperaba”, destacó. Giménez Gallo explicó que “los cartageneros necesitan que haya negociación y que se haga efectiva la representación que tienen todos los Grupos” y por ello le “tiende la mano al Gobierno una vez más para abordar todas las cuestiones estratégicas relevantes para el municipio y que se pueda avanzar en esta legislatura”.

Arroyo: "Seguiremos trabajando para que haya consenso"

La encargada de responder por parte del Gobierno fue Esperanza Nieto, quien explicó que “la Ley permite traer como organización del Gobierno en una misma propuesta las retribuciones de los concejales, de los cargos directivos y la asignación de los Grupos Políticos, “con lo cual no hay ninguna incongruencia ni ilegalidad”. Para el PP su propuesta es “razonable, moderada y se ajusta a las necesidades para hacer posible el cumplimiento de los objetivos del Gobierno”.

Además, según recordó Nieto, supone mantener las retribuciones de los miembros de la Corporación “sin ninguna variación”, de modo que el Ejecutivo costará un 20% menos que en la pasada legislatura”. Respecto a la creación de los coordinadores, volvió a hacer hincapié en que “la intención del gobierno es la de reforzar los objetivos estratégicos de Gobierno, y uno de ellos es el área de Contratación, debido a que se encuentran con muchas dificultades para que salgan adelante aquellos contratos que los ciudadanos piden con urgencia”. Para este Ayuntamiento, añadió, “también es una asignatura pendiente la orientación, el apoyo y la tutela empresarial”, algo que “no es un capricho, sino una demanda del sector desde hace años”.

El Gobierno, vista la situación, tenía pensado presentar un propuesta alternativa de urgencia, “entendiendo que el problema eran las retribuciones de los coordinadores”, pero finalmente desecharon la idea, “al ver que tampoco hay acuerdo para los de los Grupos Municipales y las de los concejales”, explicó Arroyo. El mensaje final que lanzó la regidora es que “seguirán trabajando en propuestas que reúnan el consenso”.