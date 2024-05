Los alumnos de Enfermería de Cartagena dudan de poder iniciar el próximo curso en la UNED

«No tenemos una hoja de ruta marcada ni clara; nuestra impresión es que nos están dando largas». Es la opinión de los estudiantes de la Escuela de Enfermería de Cartagena que siguen en la misma situación que los llevó a principios de año a protagonizar 15 días de encierro para exigir su integración en la Universidad de Murcia (UMU). Incluso uno de ellos inició una huelga de hambre como reivindicación a lo que consideraban una situación de abandono institucional. Aquella protesta finalizó con el compromiso de la Comunidad Autónoma de integrar la Escuela en la UMU y de habilitar estancias en el edificio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Cartagena para el próximo curso. Aquel compromiso, firmado por todas las partes, no llega a materializarse, según los estudiantes.

Y es que, desde el colectivo señalan que pese a producirse reuniones periódicas con representantes del Gobierno regional y la UMU, como la celebrada el pasado 23 de abril con el director general de Universidades, Antonio Caballero; y directivos de las instituciones docentes, «nada avanza». «Durante el encierro se nos dijo que la integración se podía hacer de un día para otro, pero ahora ha cambiado la cosa y nos dicen que ya no es tan fácil, que conlleva mucho más trabajo y preparación», señalaron.

No obstante, indicaron que, según les avanzaron en la reunión, «la idea es que se apruebe la integración en un Consejo de Gobierno de este mes o, si no da tiempo, el que viene». «Les hemos solicitado que nos manden el borrador del convenio de integración, para poder echarle un vistazo antes de que se apruebe nada y han accedido a hacerlo aunque todavía no hay nada hecho ni dan fechas todavía», explicaron.

Esta situación lleva a que no se esté cumpliendo lo que marca la Ley Orgánica de Educación Superior, tal y como dicen los alumnos, que recoge que para que haya una conversión en facultad de una universidad pública debe de aprobarse la integración en dicha universidad, con su correspondiente convenio, y debe de suprimirse la escuela universitaria; «algo que no se está haciendo», insisten.

Ademas, en cuanto a las obras prometidas en la UNED, los alumnos también se muestran escépticos. Y es que, pese a anunciar el Gobierno regional una inversión en el inmueble de 450.000 euros para acometer las obras para adaptar las instalaciones a la docencia de Enfermería de forma inmediata, en la última reunión del día 23 se informó a los estudiantes de que solamente se había hecho la acometida del cableado y que no se había realizado ninguna reforma más. En este sentido, los futuros enfermeros se mostraron sorprendidos por las palabras del director general de Universidades, que les indicó que van «mal de tiempo» para empezar en septiembre las clases en la UNED. Y es que, a la importante obra que hay que acometer se une que en el edificio se siguen impartiendo clases de la Universidad a Distancia y no se quiere interferir en el desarrollo del curso académico. «Lo que en un principio era una prisa excesiva para poder acondicionar todo para empezar en septiembre, ahora parece ser que ya no es así», lamentaron los estudiantes.

Mientras todo avanza lentamente, los alumnos están «a la espera de que se nos mande el convenio de integración y que se cumplan las promesas y a lo que se comprometieron para el levantamiento del encierro».