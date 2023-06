“Es necesario que nos dejen trabajar”. Con esa contundente petición se dirigió la presidenta de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC), Ana Correa, a las administraciones durante el final del discurso que dio este jueves con motivo de la 44ª Asamblea General de la patronal.

Los empresarios piden a los Gobiernos estatal, regional y local que “rebajen la burocracia” y que “se simplifiquen los trámites”, de modo que que “se registren normas en calidad y no en cantidad”. Según explicaba Correa, actualmente “es imposible estar al día de tantas exigencias y modificaciones legislativas, que lo único que hacen es generar inseguridad en las empresas”. “No podemos convertir esa exuberancia legislativa en una traba para el desarrollo de la actividad económica”, subrayaba. Por ello, a juicio de la presidenta de COEC, las normas deben “ser pocas, claras y sencillas, para generar seguridad jurídica y estabilidad a las empresas”.

El presidente del Gobierno regional en funciones, Fernando López Miras, recogió el guante de Correa y se comprometió a aprobar la cuarta ley de simplificación administrativa para ”seguir agilizando trámites” y “mejorar la relación entre la Administración y el administrado”. En esta línea, recordó que el Gobierno regional ha aprobado ya la tercera ley de simplificación administrativa, que “convierte a la Región de Murcia en una de las comunidades con menos trabas burocráticas de Europa”.

Por su parte, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, quien también participó en la Asamblea, se refirió durante su discurso a las "facilidades" para la inversión y el emprendimiento que quiere poner en funcionamiento durante su nuevo mandato. “Las administraciones debemos concentrar incentivos fiscales en las áreas productivas de mayor futuro y debemos seguir removiendo obstáculos a la inversión”, destacó. “Con ese fin el Ayuntamiento de Cartagena tendrá en esta legislatura una coordinación especial dedicada a reducir burocracia y al acompañamiento al inversor en los trámites administrativos”, aseguró al respecto.

Durante su discurso Ana Correa también pidió que durante los próximos años “se trabaje de forma conjunta en la recuperación del Mar Menor” y en que la ZAL de Cartagena y la llegada del AVE al municipio sean una realidad. Para la presidenta de la confederación también quedan todavía pendientes asuntos como la regeneración de la bahía de Portman, “para poder vender a la comarca del Campo de Cartagena como entidad turística sostenible”.

Para el impulso del tejido empresarial y la atracción de inversores Correa también ve necesario “rebajar la presión fiscal y modificar la normativa laboral”.

Ana Correa quiere repetir como presidenta

Para poder lograr todos los objetivos que se ha propuesta COEC, Ana Correa quiere seguir al frente de la entidad, por lo que ha anunciado que se presentará nuevamente al cargo en las elecciones que celebrará próximamente la confederación. Correa ve necesaria su continuación en el puesto para que durante los próximos cuatro años pueda “terminar el proceso de reorganización interna de la confederación; continuar con el desarrollo del plan estratégico de comercio; conseguir la vertebración del territorio con una línea de FEVE que recorra toda la costa, desde San Pedro del Pinatar hasta Cartagena e incluso, llegando en una segunda fase hacia Mazarrón, Águilas y Fuente Álamo; trabajar por el Mar Menor, la Bahía de Portman, la sierra minera; asentar el proyecto Caetra para impulsar la industria de la Defensa en la comarca; la puesta en funcionamiento de la ZAL, la llegada del ave y el Corredor Mediterráneo.

Miras: “Debemos ser una sola voz para acabar con los frenazos injustificados”

El jefe del Gobierno regional en funciones, Fernando López Miras, puso sobre la mesa la necesidad de “actuar unidos y ser una sola voz para acabar con los frenazos injustificados y las decisiones incomprensibles que ralentizan distintas infraestructuras estratégicas para la comarca”. Algunos de esos proyectos son la llegada del AVE, la terminal de contenedores de El Gorguel, o Barlomar, la plataforma en la actual dársena de Escombreras que aumentaría significativamente la capacidad y el tráfico de mercancías del Puerto de Cartagena.

“El futuro de Cartagena y su comarca pasa por estas infraestructuras, y son demasiados años de retrasos”, criticó López Miras, quien recordó que en paralelo a esos proyectos, “todos tenemos muchas ganas de dejar de hablar de la finalización del Corredor Mediterráneo, o de otra iniciativa estratégica, como la Zona de Actividad Logística”.

López Miras afirmó que estas infraestructuras “deben potenciar” a Cartagena y su comarca, “que ya son un polo industrial de referencia en todo el Mediterráneo gracias al esfuerzo y la apuesta de un empresariado dispuesto siempre a arrimar el hombro y arriesgar”. Como referentes dentro de esa economía local, López Miras señaló “la industria naval y tecnológica, la química y el sector agroalimentario”, que junto con el puerto y la Universidad Politécnica, “han ayudado a forjar un tejido empresarial esencial para el crecimiento de toda la Región”.

Para López Miras, los empresarios son “uno de los pilares sobre los que se sostiene el crecimiento económico, el progreso y los avances de un país”, y por ello advirtió del riesgo que entraña “señalarlos para demonizarlos”, sobre todo cuando “los foros políticos en los que tienen su origen las críticas son también los centros de poder donde se toman las decisiones”. Manteniendo su alusión al Gobierno central, lamentó también que “lejos de tomar medidas para impulsar la iniciativa privada y proteger al tejido empresarial, escogen políticas que lo hacen todo más difícil, como la asfixia fiscal”.

Otra de las reivindicaciones que trasladó el presidente en funciones fue la de “más inversiones y menos promesas” para el Mar Menor. Al respecto, agregó que “la Administración regional lleva años invirtiendo y actuando desde una limitación competencial que ni siquiera sería tema de debate si se trabajase de forma coordinada para evitar la entrada de agua y vaciar el acuífero”.

También se refirió al sector agroalimentario, al afirmar que “debe huir de la dinámica del enfrentamiento fomentada desde un interés perverso”, y en materia de recursos hídricos, aseguró que “debemos encontrar soluciones desde un gran pacto nacional que garantice el agua y que, desde luego, no nos quite la que ya tenemos”. En relación al Campo de Cartagena, recordó específicamente que “su agricultura sólo puede subsistir con el trasvase Tajo-Segura, y por eso no hay que recortar ni una gota”.